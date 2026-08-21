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O que se sabe sobre o Grand Prix de Trump, que transformará Washington em pista de corrida

Evento é um dos vários realizados em comemoração aos 250 anos da independência do país

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 15h16 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h57
O presidente dos EUA, Donald Trump (ao centro), discursa durante um evento de apresentação do Freedom 250 Grand Prix na Casa Branca, em Washington, D.C., em 13 de julho de 2026.
O presidente dos EUA, Donald Trump (ao centro), discursa durante um evento de apresentação do Freedom 250 Grand Prix na Casa Branca, em Washington, D.C., em 13 de julho de 2026.  (Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/Getty Images)
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O que se sabe sobre o Grand Prix de Trump, que transformará Washington em pista de corrida Priorizar nos meus resultados Google

Uma parte de Washington, D.C., será transformada neste fim de semana em um circuito de automobilismo para a primeira corrida da IndyCar realizada na capital americana. Batizado de Freedom 250 Grand Prix, o evento é um dos vários realizados em comemoração aos 250 anos da independência do país norte-americano com o apoio do presidente Donald Trump.

A corrida reunirá 25 pilotos em um traçado de cerca de 2,7 quilômetros, com sete curvas e passagem por áreas próximas ao National Mall. A prova principal está marcada para domingo, com largada às 13h10 no horário local (14h10 no horário de Brasília).

Ao todo, os competidores percorrerão 147 voltas, equivalentes a aproximadamente 250 milhas — em referência aos 250 anos da independência.

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Evento ligado a Trump

A corrida integra as comemorações promovidas pelo governo americano para marcar os 250 anos da independência. Em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva estabelecendo a corrida como uma forma de celebrar a data e a história do automobilismo no país.

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“Esta será como nenhuma outra corrida”, disse Trump em julho. “Será um dos eventos de corrida mais inesquecíveis que o mundo já viu.”

O governo Trump já promoveu outras iniciativas esportivas para celebrar o aniversário, incluindo uma luta do UFC nos jardins da Casa Branca e os Patriot Games, competição voltada a estudantes do ensino médio.

Espera-se que o ocupante do Salão Oval participe pessoalmente da programação. Segundo autoridades da Casa Branca, o republicano fará uma volta pelo circuito em sua limusine presidencial, conhecida como “The Beast”, antes do início da corrida.

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Quem paga a conta?

O custo total do Grand Prix não foi divulgado, mas estimativas apontam para cerca de 35 milhões de dólares. Bud Denker, presidente da Penske Corporation e responsável pela organização da corrida, afirmou que a empresa pagará a maior parte das despesas.

A cidade de Washington deverá arcar inicialmente com custos limitados relacionados a reparos no asfalto e à proteção de tampas de bueiros, mas informou que será posteriormente reembolsada pelo evento.

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Já o Congresso reservou 90 milhões de dólares para despesas de segurança relacionadas a grandes eventos realizados em Washington durante as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos. 

Possíveis danos

A proximidade com prédios históricos provocou preocupação entre especialistas em preservação. Os carros poderão atingir cerca de 320 quilômetros por hora, e as vibrações geradas pela corrida levantaram dúvidas sobre possíveis impactos em obras e estruturas armazenados nos muitos museus ao longo da rota da corrida.

Entre os pontos próximos à pista estão o Lincoln Memorial Reflecting Pool, instituições do Smithsonian, a National Gallery of Art e o National Archives, onde estão preservados documentos como a Declaração de Independência e a Constituição americana.

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A National Gallery of Art realizou um estudo sobre os efeitos das vibrações e adotou medidas preventivas para proteger funcionários, visitantes, instalações e seu acervo. O museu de arte reforçou algumas janelas e colocou barreiras em torno de várias de suas obras ao ar livre.

Uma organização dedicada à preservação do legado do presidente Franklin Delano Roosevelt, a Living New Deal, também alertou para possíveis danos aos afrescos do Wilbur J. Cohen Building, prédio federal localizado próximo ao circuito.

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