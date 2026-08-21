O que se sabe sobre o Grand Prix de Trump, que transformará Washington em pista de corrida

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Washington D.C. recebe a primeira corrida de IndyCar, o Freedom 250 Grand Prix, neste fim de semana. O evento, apoiado por Donald Trump, celebra os 250 anos da independência dos EUA. Apesar da festa, há preocupações sobre o impacto das vibrações dos carros em prédios históricos e acervos de museus.

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Uma parte de Washington, D.C., será transformada neste fim de semana em um circuito de automobilismo para a primeira corrida da IndyCar realizada na capital americana. Batizado de Freedom 250 Grand Prix, o evento é um dos vários realizados em comemoração aos 250 anos da independência do país norte-americano com o apoio do presidente Donald Trump.

A corrida reunirá 25 pilotos em um traçado de cerca de 2,7 quilômetros, com sete curvas e passagem por áreas próximas ao National Mall. A prova principal está marcada para domingo, com largada às 13h10 no horário local (14h10 no horário de Brasília).

Ao todo, os competidores percorrerão 147 voltas, equivalentes a aproximadamente 250 milhas — em referência aos 250 anos da independência.

Evento ligado a Trump

A corrida integra as comemorações promovidas pelo governo americano para marcar os 250 anos da independência. Em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva estabelecendo a corrida como uma forma de celebrar a data e a história do automobilismo no país.

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“Esta será como nenhuma outra corrida”, disse Trump em julho. “Será um dos eventos de corrida mais inesquecíveis que o mundo já viu.”

O governo Trump já promoveu outras iniciativas esportivas para celebrar o aniversário, incluindo uma luta do UFC nos jardins da Casa Branca e os Patriot Games, competição voltada a estudantes do ensino médio.

Espera-se que o ocupante do Salão Oval participe pessoalmente da programação. Segundo autoridades da Casa Branca, o republicano fará uma volta pelo circuito em sua limusine presidencial, conhecida como “The Beast”, antes do início da corrida.

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Quem paga a conta ?

O custo total do Grand Prix não foi divulgado, mas estimativas apontam para cerca de 35 milhões de dólares. Bud Denker, presidente da Penske Corporation e responsável pela organização da corrida, afirmou que a empresa pagará a maior parte das despesas.

A cidade de Washington deverá arcar inicialmente com custos limitados relacionados a reparos no asfalto e à proteção de tampas de bueiros, mas informou que será posteriormente reembolsada pelo evento.

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Já o Congresso reservou 90 milhões de dólares para despesas de segurança relacionadas a grandes eventos realizados em Washington durante as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos.

Possíveis danos

A proximidade com prédios históricos provocou preocupação entre especialistas em preservação. Os carros poderão atingir cerca de 320 quilômetros por hora, e as vibrações geradas pela corrida levantaram dúvidas sobre possíveis impactos em obras e estruturas armazenados nos muitos museus ao longo da rota da corrida.

Entre os pontos próximos à pista estão o Lincoln Memorial Reflecting Pool, instituições do Smithsonian, a National Gallery of Art e o National Archives, onde estão preservados documentos como a Declaração de Independência e a Constituição americana.

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A National Gallery of Art realizou um estudo sobre os efeitos das vibrações e adotou medidas preventivas para proteger funcionários, visitantes, instalações e seu acervo. O museu de arte reforçou algumas janelas e colocou barreiras em torno de várias de suas obras ao ar livre.

Uma organização dedicada à preservação do legado do presidente Franklin Delano Roosevelt, a Living New Deal, também alertou para possíveis danos aos afrescos do Wilbur J. Cohen Building, prédio federal localizado próximo ao circuito.