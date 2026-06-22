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O que se sabe sobre o encontro entre EUA e Irã na Suíça para negociar o fim da guerra

Os países mediadores, Paquistão e Catar, destacaram a 'atmosfera positiva e construtiva' das deliberações iniciadas no domingo

Por Da Redação 22 jun 2026, 06h46
Mulher de hijab preto e crachá organiza bandeiras do Catar e Paquistão em mesa de conferência. Ao fundo, painel azul com LAKE LUCERNE SUMMIT JUNE 2026 - BÜRGENSTOCK e bandeiras dos EUA, Catar, Paquistão e Irã
Um membro da delegação do Catar faz ajustes antes de uma reunião quadrilateral entre os Estados Unidos, Irã, Paquistão e Catar no luxuoso complexo hoteleiro Burgenstock, com vista para o Lago Lucerna, na Suíça, em 21 de junho de 2026 (NATHAN HOWARD / POOL/AFP)
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Irã e Estados Unidos concordaram nesta segunda-feira, 22, em estabelecer linhas de comunicação para manter o Estreito de Ormuz aberto e deter os combates no Líbano, após as primeiras conversações na Suíça para acabar com a guerra no Oriente Médio.

Os países mediadores, Paquistão e Catar, destacaram a “atmosfera positiva e construtiva” das deliberações iniciadas no domingo.

As equipes de negociação, lideradas pelo vice-presidente americano, JD Vance, e pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, iniciaram na Suíça um processo de dois meses que visa o fim do conflito.

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As partes definiram “um mapa do caminho para alcançar um acordo final em 60 dias, estabelecendo as bases para o início imediato de novas conversações técnicas”, afirma um comunicado divulgado pelos mediadores.

“Alcançamos avanços promissores, incluindo a criação de um mecanismo para futuras conversações técnicas”, acrescenta a nota, que menciona um canal de contatos estabelecido para “evitar incidentes e falhas de comunicação” no Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o tráfego de petróleo e gás.

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A delegação iraniana retornou nesta segunda-feira a Teerã, “após 18 horas de discussões intensas”, informou a agência de notícias Irna.

Na capital do Irã, o porta-voz da diplomacia do país, Esmaeil Baqaei, declarou que durante as conversações na Suíça “ocorreu um diálogo muito breve sobre a questão nuclear”, mas insistiu que não foram “negociações” sobre o tema.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça anunciou em um comunicado que, após o “avanço construtivo” das negociações, estão criadas “as condições para a retomada imediata de novas discussões técnicas”.

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O Irã bloqueou o Estreito de Ormuz quando a guerra começou em 28 de fevereiro, com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra seu território.

Também foi criada uma célula de gestão do conflito no Líbano, onde Israel enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah.

O Líbano foi arrastado para o conflito quando o Hezbollah atacou Israel em 2 de março como resposta à guerra no Irã.

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Os ataques contínuos no Líbano ameaçaram as negociações, depois que o Irã citou a possibilidade de voltar a bloquear o Estreito de Ormuz.

“A incansável mediação paquistanesa e catari possibilitou grandes avanços para acabar com a guerra no Líbano”, comentou no X o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, após o encontro na Suíça.

Equipes técnicas dos países prosseguirão com as conversações por mais alguns dias no país europeu.

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Qual a importância do Líbano no acordo?

“As exportações de petróleo e petroquímicos ficam isentas, o bloqueio é suspenso, alguns ativos congelados são liberados e começa um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã”, acrescentou Araghchi ao comentar os acordos.

O diplomata acrescentou, no entanto, que o primeiro “teste real” será o fim do conflito no Líbano.

O clima positivo provocou uma nova queda no preço do petróleo. O barril de West Texas Intermediate, referência para o mercado dos Estados Unidos, recuava 0,5%, negociado a 75,47 dólares, enquanto o barril Brent do Mar do Norte, referência mundial, cedia 1,5%, a 79,38 dólares.

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As negociações em um hotel de luxo na região montanhosa de Burgenstock começaram de maneira titubeante, quando a delegação iraniana se retirou em resposta à ameaça do presidente Donald Trump de atacar o Irã por seu apoio ao Hezbollah.

O Irã respondeu com uma nova ameaça.

“Seria melhor que medissem suas palavras. Nossas Forças Armadas estão preparadas para responder de outra maneira”, advertiu Ghalibaf, coordenador da equipe de negociação iraniana.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiterou no domingo que o Exército do país permanecerá no sul do Líbano pelo “tempo que for necessário”.

Mas até a noite de domingo não foram relatados bombardeios israelenses ou combates.

Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde libanês, as operações israelenses mataram 4.106 pessoas desde 2 de março. No mesmo período, o Exército israelense reportou a morte de 36 militares.

A página pode ser virada?

JD Vance chamou o encontro de “histórico” e expressou a esperança de “virar a página e transformar nossa relação com o povo iraniano”.

Acompanhado pelos negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner, Vance destacou que “a pergunta que enfrentamos é: quanto mais podemos conseguir juntos?”.

“Podemos virar uma nova página? Podemos mudar permanentemente as relações no Oriente Médio? Ou voltamos a fazer as coisas à moda antiga, o que não é a nossa preferência”, acrescentou.

Os temas difíceis, no entanto, permanecem na agenda, como a questão nuclear iraniana.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou no domingo que seu país não abrirá mão do direito de enriquecer urânio, mas insistiu que não deseja desenvolver armas nucleares.

(informações da AFP)

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