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O que se sabe sobre o conteúdo da reunião entre chanceler da Rússia e Marco Rubio

Às margens da Asean, nas Filipinas, Sergei Lavrov e o secretário de Estado americano se encontraram pela primeira vez desde setembro de 2025

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h01
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. (Aziz Karimov/Getty Images)
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O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, advertiu nesta quinta-feira, 23, os Estados Unidos contra o que classificou como o envio “inaceitável” de armas à Ucrânia, durante uma reunião com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em Manila, nas Filipinas.

O chanceler russo condenou o que chamou de “política desestabilizadora por parte de países europeus, que continuam buscando infligir à Rússia uma ‘derrota estratégica'”, além de reiterar que a parte russa estava disposta a uma “solução político-diplomática do conflito”.

Em nota, o Departamento de Estado americano disse que Rubio e Lavrov discutiram “a relação EUA-Rússia e a necessidade de pôr fim à guerra Rússia-Ucrânia”, iniciada em fevereiro de 2022.

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O encontro, realizado à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), foi o primeiro entre os dois desde setembro de 2025, em um momento em que os Estados Unidos reduziram seu papel de mediação no conflito para concentrar esforços na guerra no Oriente Médio.

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Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou ter conversado nesta quinta-feira com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner para tentar reativar as negociações de paz. Em publicação na rede X (ex-Twitter), o líder ucraniano classificou a conversa como “positiva e importante” e disse que o objetivo é revitalizar a diplomacia e aproximar as partes de um acordo de paz.

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Bombardeios ucranianos

Também nesta quinta, bombardeios ucranianos contra a Rússia e a Crimeia ocupada deixaram três mortos, entre eles uma criança, e oito feridos, informaram as autoridades locais.

Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, um homem morreu e outro ficou ferido após um drone atingir um veículo. Já nos arredores da cidade russa de Voronej, uma criança de três anos morreu depois que a queda de um drone provocou um incêndio em sua casa. 

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Nos últimos meses, Kiev ampliou significativamente seus ataques com drones de longo alcance contra a infraestrutura energética russa, ao mesmo tempo em que conseguiu desacelerar o avanço das tropas russas em algumas frentes. Moscou, por sua vez, intensificou os bombardeios com mísseis contra Kiev, pressionando as já sobrecarregadas defesas antiaéreas ucranianas.

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