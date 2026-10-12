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O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV, que será internado nesta terça-feira

Pontífice de 71 anos ficará afastado do cargo por uma semana, o que não deve afetar sua futura viagem à América Latina

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 12h01
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV. (Andreas Solaro/AFP)
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O que se sabe sobre a cirurgia do papa Leão XIV, que será internado nesta terça-feira Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV será hospitalizado na terça-feira, 13, para passar por uma cirurgia de remoção de um nódulo no pulmão. O pontífice de 71 anos chegará antes do meio-dia ao Hospital Gemelli, em Roma, mas a Santa Sé não esclareceu se a operação será realizada na mesma data.

O procedimento foi confirmado pelo Vaticano nesta segunda-feira, 12, após ser anunciado pelo próprio papa na véspera, após a oração do Angelus, na Praça São Pedro, em Roma. Segundo Leão XIV, o nódulo foi identificado durante exames recentes e está “em um estágio muito inicial”. “Os médicos consideram conveniente intervir, portanto, seguindo suas recomendações, decidi operar para removê-lo”, afirmou.

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Logo após o anúncio, o Santo Padre expressou sua gratidão aos fiéis “pela proximidade espiritual” e pediu orações aos presentes. De acordo com o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a intervenção seria realizada “nos próximos dias”.

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Nódulo e recuperação

Um nódulo pulmonar é uma pequena massa ou lesão no tecido que, na maioria dos casos, é benigna e não provoca sintomas. No entanto, uma parcela dessas lesões pode representar um estágio inicial de câncer de pulmão. O Vaticano não divulgou detalhes sobre a natureza do nódulo identificado no pontífice.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vaticano, os médicos estimam que a recuperação dure aproximadamente uma semana. Com isso, a expectativa é que Leão XIV mantenha sua viagem à América Latina, programada para ocorrer entre 6 e 17 de novembro, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru. No domingo, o papa agradeceu as orações dos fiéis peruanos pela visita, sinalizando que pretende cumprir a agenda.

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A saúde do papa

Este será o primeiro procedimento médico desde o início do pontificado de Leão XIV, há 17 meses. Conhecido por ter boa saúde e manter uma rotina ativa, Leão XIV costuma praticar tênis e natação.

A cirurgia será realizada no Hospital Gemelli, o maior de Roma, onde os sumos pontífices recebem atendimento médico desde João Paulo II. O papa Francisco permaneceu internado no mesmo hospital por várias semanas antes de sua morte, em abril de 2025.  

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