O que são os ‘tanques tartaruga’ da Rússia, que dão dor de cabeça a Kiev

Com a intensificação da guerra na Ucrânia nas últimas semanas, alguns drones ucranianos avistaram pelo menos três vezes em Krasnohorivka, a oeste de Donetsk, veículos blindados da Rússia equipados com “armaduras”. Esses estranhos automóveis, apelidados de “tanques tartaruga”, são modelos T-72 e possuem uma grande concha de metal que protege sua infraestrutura, o que lembra o casco duro do réptil.

O veículo aparece na 5ª Brigada de Fuzileiros Motorizados e é responsável por lançar minas no campo de batalha, para explodir ou afastar outros explosivos pelo caminho, abrindo alas para outros automóveis.

Video of an armored assault by Russia’s 5th Motorized Rifle Brigade on Krasnohorivka, and another appearance of a tank with a massive counter-FPV shelter and EW jammer, which continues to driving after a DPICM strike. It looks like the lead tank in the first video has a… pic.twitter.com/fQk3FN6ymx

— Rob Lee (@RALee85) April 16, 2024