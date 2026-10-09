O que prevê acordo entre Putin e Trump para fornecimento de combustível

Ler Resumo





Donald Trump e Vladimir Putin fecharam um acordo para o fornecimento de diesel russo aos EUA e ao mercado global, visando frear os custos de energia antes das eleições de meio de mandato. A Rússia enviará milhões de barris, com aval do Tesouro americano, apesar das sanções. O presidente Zelensky criticou veementemente a iniciativa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 9, que fechou um acordo com o líder russo, Vladimir Putin, para o fornecimento de diesel aos mercados americano e global, visando conter o aumento dos custos de energia antes das eleições de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro, que definirão o controle do Congresso.

Após o que classificou como uma conversa “altamente bem-sucedida” com o presidente russo, Trump detalhou que a Rússia enviará imediatamente mais de 300 mil toneladas métricas de diesel (cerca de 2,25 milhões de barris). O cronograma prevê a entrega de mais 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas no período seguinte, com volumes adicionais sujeitos à capacidade das refinarias russas, que foram danificadas por ataques ucranianos.

O republicano afirmou que a redução de preços é sua maior prioridade e destacou o alívio para agricultores, pecuaristas e caminhoneiros americanos. O anúncio ocorre enquanto autoridades dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Europa se reúnem em Miami para discutir a guerra no território ucraniano.

O enviado de Putin, Kirill Dmitriev, elogiou publicamente a cooperação energética entre os dois países. Para operacionalizar as importações, restritas desde a invasão da Ucrânia em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença geral permitindo a compra do combustível russo até 7 de abril.

Continua após a publicidade

A iniciativa gerou forte reação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em publicação no X, antigo Twitter, o líder ucraniano criticou o acordo, afirmando que “presentes para Putin não trarão paz” e que a Rússia retribuirá o fornecimento com “mais terror”.

A Rússia tem sido alvo de sucessivas sanções dos Estados Unidos e de aliados desde a invasão da Ucrânia, em 2022, mas o governo americano suspendeu temporariamente algumas restrições este ano, após o início da guerra contra o Irã.