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O que prevê acordo entre Putin e Trump para fornecimento de combustível

Anúncio ocorre enquanto autoridades dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Europa se reúnem em Miami para discutir a guerra no território ucraniano

Por Luiza Zubelli 9 out 2026, 18h44
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, fala em um microfone. Ao fundo, bandeiras dos EUA e o selo presidencial.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX WROBLEWSKI/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 9, que fechou um acordo com o líder russo, Vladimir Putin, para o fornecimento de diesel aos mercados americano e global, visando conter o aumento dos custos de energia antes das eleições de meio de mandato nos EUA, marcadas para 3 de novembro, que definirão o controle do Congresso.

Após o que classificou como uma conversa “altamente bem-sucedida” com o presidente russo, Trump detalhou que a Rússia enviará imediatamente mais de 300 mil toneladas métricas de diesel (cerca de 2,25 milhões de barris). O cronograma prevê a entrega de mais 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas no período seguinte, com volumes adicionais sujeitos à capacidade das refinarias russas, que foram danificadas por ataques ucranianos.

O republicano afirmou que a redução de preços é sua maior prioridade e destacou o alívio para agricultores, pecuaristas e caminhoneiros americanos. O anúncio ocorre enquanto autoridades dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Europa se reúnem em Miami para discutir a guerra no território ucraniano.

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O enviado de Putin, Kirill Dmitriev, elogiou publicamente a cooperação energética entre os dois países. Para operacionalizar as importações, restritas desde a invasão da Ucrânia em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma licença geral permitindo a compra do combustível russo até 7 de abril.

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A iniciativa gerou forte reação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em publicação no X, antigo Twitter, o líder ucraniano criticou o acordo, afirmando que “presentes para Putin não trarão paz” e que a Rússia retribuirá o fornecimento com “mais terror”.

A Rússia tem sido alvo de sucessivas sanções dos Estados Unidos e de aliados desde a invasão da Ucrânia, em 2022, mas o governo americano suspendeu temporariamente algumas restrições este ano, após o início da guerra contra o Irã.

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