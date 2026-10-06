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O que levou princesa da Noruega a processar ex-amigos por ‘traição de confiança’

Integrante da realeza e marido sofreram ataques públicos, segundo documentos

Por Tatiana Moura 6 out 2026, 16h46 | Atualizado em 7 out 2026, 14h12
Princesa da Noruega Märtha Louise e Durek Verrett -
Princesa da Noruega Märtha Louise e Durek Verrett - (Reprodução/Instagram)
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A princesa da Noruega Märtha Louise e o marido, Durek Varrett, estão processando ex-amigos por “traição de confiança”. Segundo a integrante da realeza, parte do círculo íntimo do casal usou informações privilegiadas contra eles e a empresa de Louise, Ohana. Além disso, foram responsáveis por coordenar ataques públicos. Ao todo, são mais de 80 milhões de dólares em pedidos de indenização, cerca de 400 milhões de reais.

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Os documentos judiciais foram divulgados em setembro desse ano e apresentados em Los Angeles, onde Verrett já morou. Os ataques começaram anos atrás, mas se intensificaram nos últimos dois anos, após o casamento, em 2024. O pai de Louise e antigo rei da Noruega, Haroldo V, morreu em agosto deste ano, o que afetou ainda mais o psicológico do casal. “Durante esse período, os autores passaram por circunstâncias médicas e pessoais significativas, incluindo a grave insuficiência renal de Verrett, tratamento de diálise, deterioração de sua saúde e recente transplante renal”, afirmam os documentos.

“Eles foram recebidos na vida privada de Verrett, em seus relacionamentos familiares, comunicações, assuntos relacionados a clientes e operações comerciais por meio de relações de intimidade, confiança, confidencialidade e responsabilidade profissional”, afirma o documento. O advogado do casal, Richard Roth, defende que a reputação dos clientes foi julgada por anos e agora “fatos serão analisados no tribunal”. Informações são do The Guardian.

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