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O inédito encontro entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin foi comparado à histórica Conferência de Yalta, de 1945. A analogia acendeu alertas globais, especialmente na Ucrânia de Volodymyr Zelensky, que teme a redivisão de esferas de influência entre as superpotências.

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Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, realizaram nesta quinta-feira, 19, um inédito e histórico encontro trilateral, às margens da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Pela ambição de discutir os rumos da geopolítica entre as mais poderosas potências globais, a reunião vem sido comparada à Conferência de Yalta, em 1945.

Realizada sobre os escombros de uma Europa arrasada pela Segunda Guerra Mundial, a conferência realizada na cidade soviética reuniu os líderes de Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética — as potências da coalizão Aliados — após a derrota dos nazistas de Adolf Hitler na Alemanha e lançou as bases para erguer a ordem internacional como a conhecemos hoje, inclusive com a criação das Nações Unidas.

As comparações suscitaram reações fortes de diversos países, que levantaram questionamentos sobre a precisão de tal analogia entre os dois encontros, separados por mais de oito décadas. O próprio Kremlin rejeitou as comparações, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teme ser a Alemanha da vez, dividia e com o destino definido por grandes potências.

Precedida por semanas de tratativas menores, a Conferência de Yalta durou oito dias, com consequências amplas para a história; já a cúpula desta quinta não terminou com resultados concretos acerca dos assuntos espinhosos à mesa (inteligência artificial, guerra na Ucrânia, acordo nuclear e muito mais).

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O que foi a Conferência de Yalta?

Ao final da conferência no Palácio de Livadia, na Crimeia, o então presidente americano, Franklin Roosevelt, o premiê britânico, Winston Churchill, e o líder soviético, Josef Stalin, firmaram uma série de acordos que ajudaram a pavimentar o caminho para a subsequente divisão da Europa em esferas de influência durante a Guerra Fria.

Entre os principais resultados do encontro, destacam-se os acordos sobre a ocupação da Alemanha Oriental e Ocidental, os compromissos de apoio aos processos democráticos e eleições livres nos territórios libertados da Alemanha nazista e os arranjos relativos à estrutura das Nações Unidas.

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Apenas alguns meses depois, os líderes das três potências (exceto por Roosevelt, que faleceu e foi sucedido por seu vice, Harry Truman) reuniram-se novamente na Conferência de Potsdam, na Alemanha, cujo foco principal era a governança do território alemão no pós-guerra e outras questões pendentes.

Posteriormente, os acordos de Yalta se tornaram uma fonte de discórdia e expuseram divisões crescentes entre as potências aliadas, uma vez que alguns compromissos, particularmente sobre o futuro da Europa Oriental, permaneceriam em grande parte não cumpridos, enquanto a União Soviética buscou consolidar sua influência por meio da expansão do comunismo na região. Tensões subsequentes contribuíram para o início da Guerra Fria.

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Yalta 2.0

No mês passado, antes mesmo da reunião Trump-Xi-Putin ser confirmada, Zelensky já havia lançado um alerta contra uma “segunda” Yalta, afirmando que qualquer encontro desse tipo não deveria repetir a conferência de 1945.

“Eu realmente não gostaria que isso se transformasse em um ‘Yalta 2, 3 ou 4’, alguma situação envolvendo uma redistribuição de influência. Ou melhor, nem mesmo de influência, mas de ‘opiniões’ — a ideia de que as coisas podem simplesmente ser redistribuídas dessa maneira”, disse ele durante uma conversa com jornalistas em 28 de outubro.

Em entrevista à CNN em 6 de novembro, o presidente ucraniano voltou a levantar preocupações com os paralelos com Yalta.

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“Não queremos uma Yalta, uma Yalta 2. Não estamos preparados para esse formato. Não queremos ser divididos pela Rússia”, afirmou.