O que Flávio Bolsonaro disse em primeiro evento público nos EUA

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Flávio Bolsonaro reaparece nos EUA em evento de Donald Trump após fuga do Brasil, onde enfrenta investigações. O senador, que alega fraude eleitoral sem provas e descumpriu ordem do STF, afirmou que “grandes coisas” estão por vir e que continuará lutando pelo país, mesmo perdendo imunidade.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) fez sua primeira grande aparição pública, na noite de quinta-feira 5, desde que fugiu para os Estados Unidos após perder o segundo turno das eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um evento da extrema direita em Mar-a-Lago, a mansão-resort de Donald Trump na Flórida, o ex-candidato presidencial garantiu que “grandes coisas” estão por vir.

Flávio compareceu à Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) acompanhado de seu irmão, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, e do ator Jim Caviezel, que interpretou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no filme Dark Horse, cercado de suspeitas de crimes como peculato e lavagem de dinheiro em conexão com o escândalo do Banco Master. O presidente americano não estava presente.

O senador chegou a Miami com a esposa e as duas filhas no dia 28 de outubro, depois de ter descumprido uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar seus passaportes, saindo do país pela Argentina. As circunstâncias de sua fuga geraram críticas à decisão de Trump de recebê-lo, concedendo os vistos necessários: congressistas democratas enviaram uma carta exigindo explicações do Departamento de Estado, enquanto internautas afirmaram que os Estados Unidos se tornaram “um refúgio para criminosos estrangeiros”.

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‘Não foi o fim’

No evento da CPAC, Flávio e Eduardo subiram ao palco ao lado do presidente da organização, Matt Schlapp. O senador afirmou que continuaria lutando pelo Brasil a partir dos Estados Unidos, amparado pela maioria de direita no Congresso, e acusou o STF de promover opressão política.

“Sei que este não foi o fim para o Brasil e sei que não foi o fim para a América”, disse Flávio, em aparente referência à derrota acachapante dos republicanos nas eleições de meio de mandato americanas. “Mesmo quando o que parece ser o fim não é o que esperávamos, devemos agradecer a Deus e ter ainda mais fé de que este ainda não é o fim. Ninguém fecha a porta que Ele abre — e a porta que Ele fecha, ninguém abre”, acrescentou.

Ao ser questionado por Schlapp sobre como dizer “eles roubaram a eleição” em português, Flávio reiterou sua acusação de que a disputa presidencial no Brasil teria sido fraudada, mais uma vez sem apresentar provas. Ele foi derrotado por Lula por uma diferença de mais de 4 milhões de votos.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais da CPAC antes do evento, Eduardo, que também mora em solo americano desde 2025, minimizou o risco que a vitória democrata nas midterms poderia representar para a permanência deles nos Estados Unidos.

“Eles (os democratas) vão tentar, mas não cabe ao Congresso revogar vistos ou cidadanias”, disse ele, comparando sua situação e do irmão à de uma mulher refugiada que sofre perseguição religiosa no Irã, uma teocracia islâmica. “Estou aqui de forma 100% legal — assim como meu irmão e a família dele”, acrescentou.

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Entrevista ao NYT

Anteriormente, em sua primeira entrevista após a eleição e a fuga, Flávio fez uma série de alegações infundadas sobre fraude eleitoral e insistiu que não recebeu “ajuda de absolutamente ninguém” para fugir.

“Fui eu mesmo”, disse ele ao jornal The New York Times, contradizendo relatos de que teria sido auxiliado por Jason Miller, assessor de Trump, e Santiago Caputo, braço-direito do presidente argentino, Javier Milei.

Ele afirmou que levará “para o túmulo” a história completa de como fugiu do Brasil, onde continua a ser alvo de investigações da Polícia Federal por lavagem de dinheiro e corrupção. Depois de ocupar cargos eletivos por mais de 20 anos, perderá a imunidade parlamentar no início do próximo ano, quando seu mandato terminar — o que significa que ele poderá, então, ser processado.

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Apesar de tudo, Flávio também disse ao NYT que “obviamente” será candidato em eleições futuras, mas ressaltou que continuará nos Estados Unidos “pelo menos por enquanto”.