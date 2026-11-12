O que ficou acertado no encontro entre Lula e Delcy Rodríguez
Líderes reuniram-se na Turquia para reatar laços bilaterais e negociar investimentos petrolíferos após a queda de Nicolás Maduro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reuniram-se nesta quarta-feira, 11, em Antália, na Turquia. O encontro ocorreu à margem da cúpula climática da ONU, a COP31, marcando a primeira viagem internacional do governante brasileiro após sua reeleição no final de outubro. Durante a reunião, ambos comprometeram-se a reatar plenamente as relações bilaterais e discutiram o aumento de investimentos no setor petrolífero venezuelano, simbolizando um passo decisivo para reestruturar os laços diplomáticos e econômicos da região. Saiba mais sobre o encontro.
O que ficou acertado no encontro presencial na Turquia?
Na reunião ocorrida na cidade de Antália, a representação do governo brasileiro e a dirigente venezuelana expressaram formalmente a disposição de restabelecer o diálogo diplomático no mais alto nível. Como desdobramento prático, ficou agendada uma viagem do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Caracas antes do encerramento deste ano. Além das tratativas bilaterais, a governante provisória cumpre agenda na conferência sobre mudanças climáticas promovida pelas Nações Unidas, onde tem um pronunciamento oficial agendado perante as delegações globais presentes no evento internacional.
Como evoluiu a relação política entre as duas nações?
O chefe de Estado brasileiro mantinha aliança histórica com Nicolás Maduro, mas distanciou-se do antigo regime após as eleições venezuelanas de julho de 2024, cujos resultados não foram reconhecidos por Brasília em razão de denúncias de fraude. Apesar das divergências eleitorais, o governante brasileiro criticou a operação militar dos Estados Unidos ocorrida em 3 de janeiro, que resultou na detenção de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Na ocasião, o líder qualificou a ação americana em Caracas como uma gravíssima afronta à soberania do país vizinho.
Qual é o contexto de atuação de Delcy Rodríguez no poder?
Desde que assumiu o comando interino após a captura do antigo mandatário, a dirigente venezuelana governa sob intensa pressão exercida por Washington. A influência do presidente norte-americano Donald Trump tem moldado os rumos da administração provisória em Caracas, levando o governo local a ceder a diversas exigências, sobretudo na área petroleira. Diante desse cenário de forte ingerência estrangeira, a líder busca equilibrar a cobrança externa com o fortalecimento de parcerias estratégicas na América Latina. A aproximação com o Brasil é vista como uma tentativa de diversificar alianças comerciais e melhorar sua projeção no cenário internacional.
Quais foram os contatos anteriores entre as partes?
A aproximação presencial durante a COP31 representou o ponto mais alto de uma série de interações iniciadas logo após a mudança no comando da Venezuela. Desde os primeiros dias da gestão provisória, o presidente brasileiro estabeleceu um canal de comunicação remota e manteve conversas telefônicas com a governante interina. Em junho, o governo do Brasil já havia anunciado a ajuda humanitária destinada ao socorro das vítimas de terremotos que atingiram o território venezuelano. A reunião presencial na Turquia consolidou essa sequência de diálogos, abrindo espaço para parcerias energéticas e o envio do ministro Silveira a Caracas.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.