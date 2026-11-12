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O que ficou acertado no encontro entre Lula e Delcy Rodríguez

Líderes reuniram-se na Turquia para reatar laços bilaterais e negociar investimentos petrolíferos após a queda de Nicolás Maduro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 18h48
Mulher de óculos e blazer azul sorri, apertando a mão de homem barbudo de terno escuro, com bandeiras do Brasil e Venezuela ao fundo
Delcy Rodriguez e o presidente Lula durante encontro na Turquia - 11/11/2026 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reuniram-se nesta quarta-feira, 11, em Antália, na Turquia. O encontro ocorreu à margem da cúpula climática da ONU, a COP31, marcando a primeira viagem internacional do governante brasileiro após sua reeleição no final de outubro. Durante a reunião, ambos comprometeram-se a reatar plenamente as relações bilaterais e discutiram o aumento de investimentos no setor petrolífero venezuelano, simbolizando um passo decisivo para reestruturar os laços diplomáticos e econômicos da região. Saiba mais sobre o encontro.

O que ficou acertado no encontro presencial na Turquia?

Na reunião ocorrida na cidade de Antália, a representação do governo brasileiro e a dirigente venezuelana expressaram formalmente a disposição de restabelecer o diálogo diplomático no mais alto nível. Como desdobramento prático, ficou agendada uma viagem do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Caracas antes do encerramento deste ano. Além das tratativas bilaterais, a governante provisória cumpre agenda na conferência sobre mudanças climáticas promovida pelas Nações Unidas, onde tem um pronunciamento oficial agendado perante as delegações globais presentes no evento internacional.

Os desafios do governo Lula 4

Como evoluiu a relação política entre as duas nações?

O chefe de Estado brasileiro mantinha aliança histórica com Nicolás Maduro, mas distanciou-se do antigo regime após as eleições venezuelanas de julho de 2024, cujos resultados não foram reconhecidos por Brasília em razão de denúncias de fraude. Apesar das divergências eleitorais, o governante brasileiro criticou a operação militar dos Estados Unidos ocorrida em 3 de janeiro, que resultou na detenção de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Na ocasião, o líder qualificou a ação americana em Caracas como uma gravíssima afronta à soberania do país vizinho.

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Qual é o contexto de atuação de Delcy Rodríguez no poder?

Desde que assumiu o comando interino após a captura do antigo mandatário, a dirigente venezuelana governa sob intensa pressão exercida por Washington. A influência do presidente norte-americano Donald Trump tem moldado os rumos da administração provisória em Caracas, levando o governo local a ceder a diversas exigências, sobretudo na área petroleira. Diante desse cenário de forte ingerência estrangeira, a líder busca equilibrar a cobrança externa com o fortalecimento de parcerias estratégicas na América Latina. A aproximação com o Brasil é vista como uma tentativa de diversificar alianças comerciais e melhorar sua projeção no cenário internacional.

Quais foram os contatos anteriores entre as partes?

A aproximação presencial durante a COP31 representou o ponto mais alto de uma série de interações iniciadas logo após a mudança no comando da Venezuela. Desde os primeiros dias da gestão provisória, o presidente brasileiro estabeleceu um canal de comunicação remota e manteve conversas telefônicas com a governante interina. Em junho, o governo do Brasil já havia anunciado a ajuda humanitária destinada ao socorro das vítimas de terremotos que atingiram o território venezuelano. A reunião presencial na Turquia consolidou essa sequência de diálogos, abrindo espaço para parcerias energéticas e o envio do ministro Silveira a Caracas.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Delcy Rodríguez
Luiz Inácio Lula da Silva
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