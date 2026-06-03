Em um novo recorde, mais de mil alpinistas alcançaram o topo do Monte Everest nesta temporada, informou o departamento de turismo de Nepal nesta quarta-feira, 3. Segundo montanhistas e autoridades locais, há uma explicação para o boom: um período com condições meteorológicas estáveis abriu caminho para subidas com segurança.

“Mais de mil alpinistas chegaram ao cume nesta temporada, mas o número final ainda terá que ser verificado”, disse Himal Gautam, funcionário do departamento de turismo do Nepal, à agência de notícias AFP.

Também nesta temporada, o nepalês Kami Rita Sherpa fez sua 32ª escalada ao topo, outro feito inédito. A subida só é contabilizada após uma verificação formal, que inclui fotos e declarações da empresa de expedição e dos guias de cada alpinista. O recorde anterior era de 2019, quando 877 pessoas chegaram ao cume, de acordo com o registro digital Himalayan Database.

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Ao todo, o Nepal emitiu um número recorde de 494 permissões para estrangeiros no período. Devido ao elevado fluxo, uma cidade de barracas foi estabelecida ao pé da montanha para os alpinistas e as equipes de apoio. O dia mais agitado foi em 21 de maio, quando 274 pessoas alcançaram o pico pela rota da face sul da montanha — o maior número já registrado em uma única data.

Imagens registradas por um escalador e divulgadas pela agência de notícias Reuters (veja abaixo) mostram uma longa fila de montanhistas avançando lentamente em direção ao topo, em um congestionamento de alto risco na etapa final da subida.

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A maior montanha do mundo está localizada na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre Nepal e China. Pequim, no entanto, fechou sua rota neste ano. Ao menos cinco pessoas morreram nesta temporada: dois indianos e três montanhistas nepaleses. Um guia nepalês desapareceu na descida e ainda não foi encontrado.

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