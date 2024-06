O que esperar do primeiro debate entre Trump e Biden, nesta quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump se enfrentam nesta quinta-feira, 27, no primeiro debate eleitoral televisionado, a cinco meses do pleito que definirá o futuro da Casa Branca, em 5 de novembro. O encontro será transmitido pela emissora americana CNN, às 22h (no horário de Brasília), com duração de 90 minutos. Espera-se que os rivais explorem os calcanhares de Aquiles dos mandatos uns dos outros — para o republicano, ameaça à democracia, insurreição no Capitólio e, talvez, imbróglios com a Justiça; no caso do democrata, problemas na imigração, idade avançada e julgamento de seu primogênito, Hunter Biden.

Equívocos em discursos, tropeços e quedas de Biden, de 81 anos, serão usados por Trump, 78, como sinais de que caminha para a senilidade, condição que o impediria de exercer ativamente o comando dos EUA. Nos últimos meses, o democrata confundiu Ucrânia com Faixa de Gaza, durante anúncio de ajuda humanitária aos palestinos; trocou os nomes dos líderes do Egito e do México, Abdel Fattah al-Sisi e Andrés Manuel López Obrador, respectivamente; e chamou o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, de François Mitterrand, antigo presidente da França, morto em 1996.

Os problemas de Hunter, filho de Biden, com a lei também devem ser abordados pelo ex-presidente, numa tentativa de definir o atual líder americano como complacente e corrupto. Hunter pode pegar até 25 anos de prisão e uma multa de até 750.000 dólares por porte ilegal de arma, embora provavelmente receba muito menos do que o máximo como réu primário. Para além do processo relacionado à compra da arma, ele também foi indiciado em dezembro do ano passado por nove acusações relacionadas a fraude fiscal no estado da Califórnia.

Além disso, os desafios do controle da imigração ilegal através das fronteiras americanas podem ser utilizados contra o democrata. À revista Time, Trump adiantou em maio que, caso eleito, planeja retirar 11 milhões de imigrantes dos Estados Unidos — por lá, estavam mais de 200 mil brasileiros ilegais em 2021, de acordo com um levantamento da Pew Research, lançado no final do ano passado. Ele disse estar “disposto a construir campos de detenção de migrantes e a enviar militares dos EUA, tanto na fronteira como no interior”.

A posição de Biden na guerra entre Israel e o grupo palestino radical Hamas, que levou a explosivos protestos nas universidades dos EUA, o estado da economia americana, aborto e os altos gastos com política externa também são tópicos quentes. Ambos os candidatos são considerados pavio-curto, o que poderia os levar a cair em ciladas. Em 2020, telespectadores definiram o desempenho de Trump nos debates como ruim por discutir e interromper o moderador. Há, ainda, risco de que a desinformação ganhe terreno durante o programa por declarações do republicano.

Continua após a publicidade

+ Suprema Corte rejeita que governo Biden coagiu empresas de redes sociais

Problemas de Trump

No início de maio, Trump afirmou que seus “primeiros atos como seu próximo presidente serão fechar a fronteira e libertar os reféns de 6 de janeiro que foram presos injustamente”, de forma a afastar eleitores moderados. Uma investigação da Câmara dos EUA constatou, em 2022, que o republicano, então presidente, ficou inerte por três horas enquanto seus apoiadores violentamente interromperam a confirmação de Biden como o novo líder do país.

Segundo o comitê investigativo da Câmara, Trump não apenas falhou em agir, mas optou conscientemente por não agir. Testemunhas disseram que o ex-presidente não fez um único telefonema para autoridades de segurança durante o ataque ao Capitólio, nem para funcionários do então vice-presidente, Mike Pence, ou do governo em Washington, D.C. O argumento foi que a recusa de Trump em intervir no incidente equivaleu a um abandono de seu dever presidencial — segundo Biden, o republicano representaria, então, um perigo para a democracia americana.

As desavenças de Trump com a Justiça também são pontos polêmicos, mas talvez não sejam abordados por Biden para que o republicano não use as declarações sobre os processos criminais, quatro no total, para reforçar sua tese de grande vítima de perseguição política, que teria como objetivo impedi-lo de concorrer à Casa Branca. Ele foi considerado culpado de 34 acusações criminais de falsificação de registros de negócios, no caso de pagamento de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels, tendo dito que o julgamento foi “injusto” e “enviesado”.