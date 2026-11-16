O que esperar da histórica reunião entre Trump, Putin e Xi Jinping

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Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin se reúnem em encontro trilateral inédito na cúpula da APEC, comparado à Conferência de Yalta de 1945. A agenda inclui proliferação nuclear, o conflito no Oriente Médio, guerra comercial e a guerra na Ucrânia, com o potencial de redefinir a ordem mundial.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus homólogos da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, considerados os três líderes mais poderosos do mundo, realizarão um inédito encontro trilateral nesta semana, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na cidade chinesa de Shenzhen.

A cúpula tem sido chamada de uma “nova Yalta”, referência à conferência realizada em 1945 na então União Soviética, que reuniu o líder soviético Josef Stalin, o presidente americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Na ocasião, eles dividiram a Alemanha Ocidental e Oriental e fundaram as Nações Unidas — um arranjo que serviu de modelo para uma nova ordem mundial.

Ainda não está claro o que está na agenda da reunião trilateral desta semana, mas a Casa Branca adiantou que deseja abordar o tema da proliferação nuclear, no intuito de lançar as bases para um acordo entre as três principais potências atômicas do mundo. Já Pequim afirmou que está na pauta “a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências”. Em meio a prioridades singulares, há algumas questões que devem ser do interesse de todos.

Tratado nuclear

Um dos principais pontos em aberto entre Rússia e Estados Unidos é acordo Novo START, assinado pela primeira vez em 2010 com objetivo de limitar os arsenais nucleares estratégicos de ambos países. O tratado expirou em fevereiro.

Moscou concentra o maior número de ogivas do mundo, seguida por Washington e depois Pequim, que está expandindo rapidamente seu próprio arsenal.

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Trump rejeitou anteriormente a proposta de Putin de estender o tratado após seu vencimento, exigindo, em vez disso, um acordo “novo, aprimorado e modernizado” que incluísse Pequim. O governo chinês, no entanto, reluta em aderir ao arranjo.

“A China tem se mostrado reticente em participar de negociações sobre controle de armas enquanto não estiver mais próxima de alcançar paridade em capacidades nucleares com os Estados Unidos e a Rússia. Pequim receia que, ao fazê-lo, possa ficar confinada a uma posição permanentemente subordinada, o que a exporia a riscos”, explica o cientista político americano Ryan Hass, do think tank Brookings Institution.

Espera-se que se inicie uma conversa, mas não que se chegue a um acordo.

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Guerra no Oriente Médio

O conflito contra o Irã, iniciado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, deve entrar na pauta. Embora os ataques em grande escala tenham cessado, por ora, a situação permanece em impasse: o estratégico Estreito de Ormuz continua fechado e os preços do petróleo e do gás ainda estão voláteis.

A China foi particularmente afedata, uma vez que um terço de suas importações de petróleo bruto transitavam pelo estreito antes da guerra. O conflito também prejudicou a demanda por exportações chinesas. A Rússia, por sua vez, lucrou com o aumento dos preços da energia e com o recente alívio das sanções por parte de Washington em meio à escassez de oferta – particularmente de diesel.

Em paralelo, Moscou vem sendo acusada, em particular pela inteligência ucraniana, de ajudar Teerã no conflito — inclusive para identificar alvos americanos com seus sistemas de satélite e coordenadas.

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Guerra comercial e IA

As guerras comerciais e a corrida pelo controle de microchips usados ​​para alimentar a inteligência artificial (IA) estão tensionando as relações entre Pequim e Washington.

No ano passado, Trump impôs um aumento de 145% nas tarifas sobre a China, que retaliou com taxas de 125% sobre as importações americanas. As tensões aumentaram ainda mais devido às restrições chinesas às exportações para os Estados Unidos de minerais de terras raras, necessários para a fabricação de chips avançados e outras tecnologias.

Desde então, os dois países alcançaram uma trégua tarifária e fecharam vários acordos após dois encontros entre Trump e Xi. No entanto, o recente escândalo na empresa de chips Nvidia com seu ex-CEO, Jensen Huang, levou o governo americano acusar a China de espionagem. Pequim nega a acusação.

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Guerra na Ucrânia

Autoridades russas sugeriram anteriormente que o conflito no Leste Europeu seria um dos temas da reunião — embora o governo Trump tenha negado a afirmação recentemente. Putin vê uma oportunidade de garantir um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia sob seus próprios termos. A China é aliada próxima de Moscou; no entanto, afirmou que a guerra na Ucrânia é uma questão estritamente europeia.

No último mês, Trump acusou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de “não querer” acabar com a guerra e culpou Kiev pela alta dos preços do diesel devido a ataques contra refinarias russas, enquanto a Ucrânia reiterou as alegações de que os Estados Unidos restringiram o acesso ao sistema de satélite Starlink, do qual suas forças dependem para operações defensivas e ofensivas.

Ao mesmo tempo, o mandatário americano elogiou Putin, concordou em permitir a entrada de diesel russo nos mercados globais e americanos e suspendeu sanções petrolíferas contra Moscou.

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“Realizar uma reunião trilateral com a Rússia — justamente no momento em que Moscou afirma que retomará as negociações com Washington e Kiev — representa o maior temor da Ucrânia: a ideia de que a guerra seja resolvida entre grandes potências, à revelia de Kiev. Pequim, por sua vez, também se beneficiaria ao ser vista como uma possível pacificadora, em vez de ser considerada um agente que viabiliza a manutenção da economia de guerra da Rússia”, avalia Scott M. Moore, professor de ciência política na Universidade da Pensilvânia.