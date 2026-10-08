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O que dizem as gravações inéditas feitas por princesa Diana

'Diana Unheard' é baseado nos materiais enviados pela ex-esposa do Rei Charles ao escritor Andrew Morton

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 11h00 | Atualizado em 8 out 2026, 11h23
Princesa Diana
Princesa Diana (Anwar Hussein/WireImage/Getty Images)
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Após a história da princesa Diana ser mais uma vez revisitada no livro escrito por seu irmão, Charles Spencer, um novo documentário pode lançar luz sobre alguns dos apontamentos feitos na obra. Intitulado Diana Unheard, o projeto é baseado em gravações feitas pela princesa e entregues ao escritor Andrew Morton, que utilizou os áudios como base para escrever seu livro Diana: Sua Verdadeira História.

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Em entrevista ao Deadline, os responsáveis pela produção afirmaram que o material contém declarações de Diana sobre seu casamento, seus filhos e até mesmo sobre Andrew Mountbatten-Windsor, que perdeu seus títulos após o escândalo envolvendo sua relação com Jeffrey Epstein.

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“A mídia sempre nos apresentou essa tragédia de que Diana era triste e solitária e de que era manipulada”, diz Kerene Barefield, responsável pela produção da obra. “Essas fitas não contam essa história. Elas contam a história de uma mulher incrivelmente corajosa, que tinha autonomia, sabia o que queria e como iria conseguir.”

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De acordo com Barefield, a produção trará novas informações, como detalhes da infância de Diana, a forma como ela tomou a iniciativa para fazer o livro ser publicado e até mesmo sua risada. “Há todo esse material que você não esperaria e acho que isso mostra que ela tinha essa autonomia e esse tipo de determinação desde muito jovem”, conta a produtora.

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