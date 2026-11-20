O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quinta-feira, 19, que será “muito difícil” fechar um acordo com China e Rússia para limitar os arsenais nucleares dos três países. Após se reunir com os presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, em Shenzhen, na China, o republicano afirmou, no entanto, que continuará buscando um entendimento.

Em entrevista à agência de notícias Reuters durante o voo de volta a Washington, Trump apontou a dificuldade de convencer governantes a abrir mão de parte de seus armamentos. “É muito difícil para alguém dizer: ‘Temos 4.000 armas nucleares, vamos abrir mão de metade’”, afirmou.

Iniciar uma negociação trilateral sobre controle de armas era uma das prioridades do americano na viagem. O presidente chinês, no entanto, hesita em firmar um tratado com os países de Trump e Putin. Desde fevereiro, quando expirou o Novo START, acordo bilateral entre Estados Unidos e Rússia que limitava os arsenais das duas potências, esses dois países querem trazer a China para um eventual novo acordo.

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O gigante asiático, por sua vez, exige que Washington e Moscou reduzam seus enormes arsenais nucleares antes de negociar seu próprio armamento. Para o governo Xi, não há arranjo possível antes da paridade nuclear.

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Rússia e Estados Unidos possuem cerca de 90% de todas as armas nucleares no planeta. O tamanho de seus respectivos estoques (ou seja, ogivas utilizáveis) tem se mantido relativamente estável, mas ambos os países estão implementando extensos programas de modernização. Em seguida, vem a China, com cerca de 600 bombas, embora seja o arsenal que mais cresça: avaliações de agências americanas estimam que o total dispare para 1.000 antes de 2030.

Em comunicado conjunto que os três líderes chamaram de “declaração de paz”, eles se comprometeram a “manter diálogo sobre a redução de riscos nucleares” e a “prevenção da proliferação de armas nucleares”.

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“É preciso fazer todo o possível para evitar uma guerra nuclear”, defendeu Xi, que descreveu a arma atômica como uma “espada de Dâmocles” suspensa sobre a humanidade.