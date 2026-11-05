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O que diz o brasileiro eleito na Flórida sobre a vitória de Lula no Brasil

Felipe Sousa-Lazaballet, natural de Duque de Caxias, tornou-se deputado estadual pelo Partido Democrata

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 10h44 | Atualizado em 5 nov 2026, 11h48
Homem de pele clara, cabelo curto e encaracolado, óculos redondos, sorrindo, vestindo terno azul e gravata verde-limão, com prédios e árvores desfocados ao fundo
Felipe Sousa-Lazaballet, brasileiro eleito deputado estadual na Flórida (EUA) (./Reprodução)
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Felipe Sousa-Lazaballet, 40 anos, tornou-se na terça-feira 3, nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, o primeiro brasileiro eleito deputado estadual na Flórida. Ele foi a preferência de 49.752 eleitores, o equivalente a 62,41% dos votos.

O candidato do Partido Democrata, natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, venceu a republicana Bonnie Jackson na disputa pelo Distrito 42, na região metropolitana de Orlando, em um Estado de maioria republicana. Além dele, outros seis brasileiros, todos democratas, foram eleitos deputados estaduais em três Estados americanos.

Sonho americano

Filho de uma empregada doméstica cearense, o democrata saiu do Brasil aos 14 anos e viveu mais de uma década sem documentos nos Estados Unidos, período em que relata ter tido várias portas fechadas por conta de sua situação irregular. Ativista comunitário e defensor dos direitos dos imigrantes e da população LGBTQIA+, fez da própria trajetória um dos principais temas de sua campanha.

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“Minha história é a do ‘sonho americano’ — cheguei aqui sem documentação, sem possuir absolutamente nada, e agora terei o privilégio incrível de lutar pelos meus amigos e vizinhos na condição de representante eleito. Sei que, juntos, podemos construir um estado onde cada um de nós tenha a oportunidade de prosperar”, escreveu ele nas redes sociais após a vitória.

Em entrevista à TV Globo, Felipe disse que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 contribuiu para a sua própria, porque deu uma “nova esperança” a progressistas nos Estados Unidos.

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“Os brasileiros mostraram para o mundo inteiro que é possível vencer contra a direita através de sair e votar. E essa nova esperança chegou nos corações de vários progressistas pelo mundo inteiro, inclusive aqui”, afirmou.

Lula foi reeleito com cerca de 51,8% dos votos no segundo turno, quando a abstenção caiu de 21,08% para 19,21% – a menor taxa desde 2006.

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Flávio Bolsonaro na Flórida

Apesar dos democratas não terem vencido as disputas pelo governo da Flórida nem a vaga aberta do estado ao Senado, Felipe avaliou que o desempenho de seu partido abre caminho para uma mudança no cenário político local.

“Começou a demonstrar que aqui na Flórida também é possível criar um caminho novo, um caminho que realmente esteja baseado nas necessidades da classe trabalhadora daqui”, disse ele na entrevista.

Em paralelo, em conversa com a BBC Brasil, Felipe criticou o abrigo dado a Flávio Bolsonaro (PL) pelo governo americano. O senador chegou à Flórida em 28 de outubro, após perder as eleições para Lula e deixar o país em meio a diversas investigações apesar de ordem contrária do Supremo Tribunal Federal (STF).

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“Não faz sentido nenhum para mim aceitar um político fugido do Brasil”, disse ele. “Os Estados Unidos não deveriam interferir e, enquanto isso, estão deportando empregada doméstica que nunca cometeu nenhum crime.”

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