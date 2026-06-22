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O que disse Keir Starmer ao renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido

Trabalhista deixa o cargo após semanas de pressões internas em seu partido e de uma profunda impopularidade. Novo líder deve assumir em setembro

Por Da Redação 22 jun 2026, 06h13 | Atualizado em 22 jun 2026, 07h21
Homem de óculos, terno escuro e gravata vinho, com cabelos grisalhos penteados para trás, discursa em um púlpito de madeira com o brasão real britânico, em frente a um fundo escuro
Keir Starmer anuncia renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido - 22/06/2026 (ADRIAN DENNIS/AFP)
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O que disse Keir Starmer ao renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira, 22, sua renúncia, após semanas de pressões internas em seu partido, mas destacou que permanecerá no cargo até a definição de seu sucessor.

Starmer acabou, em julho de 2024, com 14 anos de governos conservadores no Reino Unido, mas sua popularidade despencou após vários escândalos e devido a uma economia estagnada. Muitos integrantes do Partido Trabalhista pediam sua renúncia.

O primeiro-ministro finalmente cedeu nesta segunda-feira, poucas horas antes de seu principal rival no partido, o prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, tomar posse como parlamentar, o que permitiria um desafio aberto à liderança de Starmer entre os trabalhistas.

“Todas as decisões que tomei foram para colocar o país que amo em primeiro lugar. É por isso que vou renunciar como líder do Partido Trabalhista”, disse Starmer, com a voz embargada, em um discurso diante da residência do chefe de Governo em Downing Street.

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Starmer explicou que o Partido Trabalhista iniciará em julho o processo para escolher um novo líder e que ele continuará como primeiro-ministro até a definição de seu sucessor.

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O favorito para sucedê-lo é o veterano político trabalhista Andy Burnham, conhecido como “o rei do Norte”, que venceu na sexta-feira uma eleição legislativa suplementar no norte da Inglaterra.

Com a vitória, o prefeito da Grande Manchester desde 2017 garantiu sua cadeira de deputado, uma condição indispensável para poder aspirar à liderança do Partido Trabalhista e ao cargo de primeiro-ministro.

Antes do anúncio oficial de Starmer, a imprensa britânica já havia antecipado que ele estava prestes a renunciar e vários jornalistas estavam posicionados desde o início da manhã diante do número 10 de Downing Street.

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O jornal The Guardian informou que o primeiro-ministro anunciaria sua saída sob pressão por deputados trabalhistas, que pediram que ele entregasse a liderança a Burnham, enquanto a Sky News informou que figuras importantes do governo exigiram que ele estabelecesse uma data para apresentar sua renúncia.

Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que Starmer renunciaria e desejou “tudo de bom” ao trabalhista.

Em sua declaração, Starmer explicou que comunicou a decisão ao rei Charles III e que pediu ao partido que estabelecesse um calendário de sucessão, que começará em 9 de julho e deve ser concluído antes da retomada das sessões parlamentares em setembro.

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“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir uma transferência de poder de acordo com as normas”, declarou.

Nigel Farage, o líder do partido anti-imigração Reform UK, que lidera as pesquisas nacionais há vários meses, exigiu a convocação de novas eleições.

Porém, a convocação de eleições não está prevista para antes de 2029 e, até lá, os trabalhistas mantêm uma ampla maioria parlamentar.

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Como está a economia do Reino Unidio?

Desde que chegou ao poder em julho de 2024, a popularidade de Starmer não parou de cair, em um cenário de economia estagnada e aumento do custo de vida.

Além disso, ele enfrentou o escândalo da nomeação de Peter Mandelson como embaixador em Washington, apesar de seus vínculos com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

O governo trabalhista sofreu um grande revés nas eleições municipais de maio, quando perdeu quase 1.500 vereadores, e vários ministros renunciaram.

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Com posições mais à esquerda do que Starmer dentro do Partido Trabalhista, Burnham é o político mais popular do país neste momento, segundo as pesquisas.

O jornal Daily Telegraph informou na sexta-feira que seus apoiadores estavam ligando para deputados trabalhistas para buscar o apoio de 200 deles, com o objetivo de dissuadir Starmer de seguir na liderança da legenda.

O Partido Trabalhista venceu as eleições gerais de julho de 2024 com uma maioria absoluta de 403 deputados, após 14 anos de governos conservadores.

Com a saída anunciada de Starmer, o Reino Unido se prepara para conhecer seu sétimo primeiro-ministro em 10 anos, um período de instabilidade sem precedentes no país que coincide justamente com sua saída da União Europeia.

(informações da AFP)

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