O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que só deve decidir no próximo ano se disputará a Presidência em 2028. Em entrevista à emissora Fox News, exibida nesta segunda-feira, 16, o republicano disse que ainda não definiu seus planos eleitorais e evitou estabelecer um prazo para o anúncio. “Não tomei uma decisão. Vamos resolver isso em algum momento do próximo ano”, declarou.

Questionado pela apresentadora Laura Ingraham sobre quando pretende definir seu futuro político, Vance afirmou que, uma vez tomada a decisão, estará inteiramente comprometido com o caminho escolhido. A declaração reforça a expectativa de que o vice-presidente possa entrar na corrida pela sucessão de Donald Trump, embora ele venha evitando confirmar publicamente suas ambições.

A possibilidade de uma candidatura de Vance é discutida desde que Trump o escolheu como companheiro de chapa na eleição de 2024. Aos 40 anos quando assumiu o cargo, ele se tornou um dos vice-presidentes mais jovens da história americana e passou a ser apontado como um dos principais nomes para dar continuidade ao movimento Make America Great Again (MAGA), que sustenta politicamente o presidente.

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Disputa republicana

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Durante a campanha para as eleições de meio de mandato, em novembro, Vance manteve distância das especulações sobre 2028. Em eventos pelo país, apoiadores chegaram a interromper seus discursos para incentivá-lo a disputar a Casa Branca, mas ele insistiu que a prioridade deveria ser a eleição legislativa. Segundo pessoas próximas ao vice-presidente ouvidas pela BBC, o resultado das urnas não alterou seu cronograma para decidir sobre uma candidatura. Aliados esperam que ele aguarde alguns meses antes de fazer um anúncio definitivo.

Caso entre na disputa, Vance deve largar entre os favoritos à indicação republicana, mas poderá enfrentar concorrentes de peso. Entre os nomes cotados estão o secretário de Estado, Marco Rubio, o senador Ted Cruz, do Texas, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie.

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Trump já elogiou tanto Vance quanto Rubio, mas ainda não indicou quem pretende apoiar na próxima eleição. O eventual endosso do presidente pode ter influência significativa sobre a base MAGA, embora o desgaste provocado por políticas de seu segundo mandato e a derrota republicana nas eleições legislativas tenham tornado mais complexo o cenário para os possíveis sucessores.

Guerra no Irã

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A derrota republicana nas eleições de meio de mandato também colocou em evidência as divergências e os desafios enfrentados pelo partido. Em uma publicação nas redes sociais após o resultado, Vance atribuiu parte do revés à guerra contra o Irã e defendeu o encerramento do conflito como estratégia para recuperar eleitores. A manifestação foi interpretada como um possível movimento para se distanciar politicamente de Trump antes da disputa de 2028.

Na entrevista à Fox News, o vice-presidente voltou a reconhecer que a guerra tem um custo político, mas negou qualquer divergência com o presidente sobre a condução do conflito. “Não há divergência” entre Trump e os principais integrantes do governo, incluindo ele próprio, afirmou.

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Vance também disse que Trump não permitirá que a guerra se transforme em um conflito prolongado. Segundo ele, o governo não pretende deixar que a operação, iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em fevereiro, se estenda sequer por dois anos.