O que Bolsonaro escreveu no livro de condolências da morte de Elizabeth II

O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira, 12, a embaixada do Reino Unido em Brasília para assinar o livro de condolências da morte da rainha Elizabeth II. A monarca, que passou 70 anos no trono, morreu aos 96 anos na última quinta-feira, 8, no castelo de Balmoral, na Escócia, e foi sucedida por seu filho, o agora rei Charles III.

O livro de condolências, aberto para assinaturas na semana passada, pode ser assinado por interessados na residência oficial da embaixada britânica, em Brasília, até que seja realizada o funeral da monarca, marcado para o dia 19 de setembro.

Acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da encarregada de Negócios da embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, Bolsonaro escreveu no livro:

“Em nome do governo e do povo brasileiro, expresso as mais profundas condolências ao povo do Reino Unido, bem como à família real e ao rei Charles III, pelo falecimento da rainha Elizabeth II”.

Além disso, usou o espaço para manifestar “admiração por uma mulher de grande personalidade cujo senso de dever e devoção deixaram, ao longo de mais de sete décadas de reinado, um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico e para o mundo”.

Em publicação nas redes sociais, Hopkins agradeceu ao presidente pela visita.

Agradeço ao Presidente @jairbolsonaro e à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por terem vindo à Embaixada britânica assinar o livro de condolências que será enviado à @RoyalFamily. pic.twitter.com/bsAzfgx4AY — Melanie Hopkins (@mhopkinsfco) September 12, 2022

No domingo, o presidente confirmou que irá ao Reino Unido para participar do funeral da rainha Elizabeth II. De acordo com o Itamaraty, o convite foi encaminhado no último sábado para a embaixada brasileira em Londres.

No dia da morte de Elizabeth II, Bolsonaro publicou uma mensagem nas redes sociais em que afirmou que ela não foi uma rainha apenas para os britânicos, mas “para todos nós”. “Seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico”, completou.