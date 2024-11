A boa notícia da vitória de Trump para Elon Musk, seu inconteste aliado

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6, traz uma série de expectativas para o bilionário Elon Musk, que foi um dos maiores apoiadores da campanha do ex-presidente.

O dono da Tesla e do X, antigo Twitter, já doou mais de 119 milhões de dólares para o America PAC, seu comitê de ação política pró-Trump, segundo registros da Comissão Eleitoral Federal. Além disso, desde que endossou o candidato, em julho, as postagens em que ele promove o republicano e critica a vice-presidente Kamala Harris alcançaram cerca de 17,1 bilhões de visualizações, superando o total de todas as campanhas publicitárias no X durante o mesmo período, equivalente a um investimento de 24 milhões de dólares (cerca de 138,5 milhões de reais) em anúncios.

Depois de colocar seu nome, dinheiro e redes sociais na campanha de Trump, Musk tem muito a ganhar com a reeleição do republicano, mas também enfrenta alguns desafios.

Possíveis efeitos positivos

Antes de ser eleito, Trump prometeu que convidaria o bilionário para ocupar um cargo influente numa eventual administração, com foco em eliminar o desperdício do governo.

“Vou trazer o Elon. E ele é ótimo nisso. Ele vai ser nosso cortador de custos”, disse Trump em um comício em Michigan no final de setembro, referindo-se à posição como “secretário de Corte de Custos”. Musk, por sua vez, brincou que lideraria um “Departamento de Eficiência Governamental”, ou DOGE, na sigla em inglês, em referência ao nome da criptomoeda que ele popularizou.

Outro potencial impacto positivo seria sobre a Tesla e a SpaceX, a empresa de comunicação e exploração espacial de Musk. Com menos regulação e uma potencial redução de impostos, Musk espera encontrar um ambiente de negócios mais favorável para sua montadora de veículos elétricos. Além disso, a SpaceX, que já possui licitações públicas de lançamento de satélites, poderia ampliar sua parceria com o governo.

As ações da Tesla já estão disparando e chegaram a subir quase 15% nesta quarta-feira, após o anúncio da vitória de Trump.

Possíveis efeitos negativos

No entanto, algumas propostas de Trump podem prejudicar os negócios de Musk.

O ex-presidente prometeu acabar com o que ele chama de “mandato de veículos elétricos de Joe Biden”, numa referência a um pacote de leis aprovado durante o atual governo que direciona subsídios públicos para a construção e compra de carros que não dependem de combustíveis fósseis para rodar.

A possível redução dos incentivos para veículos elétricos no próximo governo pode afetar as vendas da Tesla, embora Musk afirme que esses subsídios beneficiam mais as montadoras tradicionais do que sua empresa.

O risco de intensificação da guerra comercial com a China, que começou com uma série de barreiras tarifárias no primeiro governo Trump e se estendeu pelo mandato democrata, também poderia prejudicar a Tesla, dada a importância de sua fábrica em Xangai para suas operações globais.