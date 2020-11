O que a campanha de Biden prevê para as próximas horas

Mais de 10 horas após o fechamento das últimas urnas nos Estados Unidos, o cenário da apuração das eleições presidenciais ainda é uma grande incógnita. Joe Biden lidera em três dos sete estados onde os resultados ainda não foram divulgados, de acordo com as prévias já anunciadas. Para a campanha do democrata, contudo, a vitória é certa e o ex-vice-presidente pode até ultrapassar o número mínimo de 270 delegados necessários para chegar à Casa Branca.

Um documento montado pelos assessores de Biden faz algumas projeções para as próximas horas. Segundo a campanha, o democrata tem grandes chances de sair vencedor nos três estados-chave do Cinturão da Ferrugem – Pensilvânia, Michigan e Wisconsin – e ainda levar Nevada.

De acordo com os resultados parciais liberados até o momento, o ex-vice-presidente tem pequena vantagem sobre Donald Trump no Michigan e Wisconsin, mas o republicano lidera por 9 pontos percentuais com 64% das urnas apuradas na Pensilvânia. Já em Nevada a vitória do democrata é considerada certa por analistas, já que o estado é tradicionalmente azul.

A maior parte das cédulas que ainda precisam ser contadas na Pensilvânia foram enviadas pelo correio e vêm de regiões como Filadélfia e Pittsburgh, que são áreas em que os democratas costumam angariar mais apoio. Os resultados no estado, porém, podem demorar até sexta-feira, 6, para serem divulgados por completo.

No documento elaborado nesta quarta, a campanha de Biden ainda considera como uma opção a virada de jogo na Geórgia, onde Trump lidera até o momento com 2,2 pontos percentuais e 94% das urnas apuradas. “Muitas cédulas excepcionais estão na área de Atlanta, que favorece Biden”, diz a projeção.

Com a vitória no estado do sul do país, Biden poderia ultrapassar os 270 delegados necessários para ganhar as eleições no Colégio Eleitoral, segundo as hipóteses de sua campanha.

Já na Carolina do Norte os assessores democratas enxergam maior possibilidade de vitória do atual presidente. A campanha acredita que o resultado final pode demorar vários dias para ser liberado.

Em uma coletiva de imprensa, Jennifer O’Malley Dillon, gerente de campanha de Biden, disse: “Joe Biden está a caminho de vencer esta eleição e será o próximo presidente dos Estados Unidos”. O democrata deve se dirigir ao povo americano em algum momento ainda hoje, segundo a assessora.