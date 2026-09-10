O preço estimado do ‘vestido da vingança’ de Princesa Diana em leilão

O icônico vestido da vingança, utilizado pela princesa Diana em 1994, irá a leilão no dia 9 de dezembro. Informações divulgadas pela revista Vogue apontam que o item deverá ser vendido entre US$ 150 mil e US$ 300 mil (aproximadamente R$ 770 mil e R$ 1,5 milhão). Faz quase três décadas desde a última vez que o item foi a leilão.

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Assinada pela estilista Christina Stambolian, a peça foi utilizada por Diana em uma festa da Vanity Fair em Londres e rapidamente chamou atenção mundial pelo estilo ousado, com ombros à mostra, em um corte justo e decotado.

A escolha da peça foi tida como uma vingança pela admissão pública de infidelidade do então príncipe Charles, ex-marido de Diana, como uma forma de “mostrar a ele o que perdeu”, como escreveu o jornal britânico The Sun na ocasião.

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De acordo com Stambolian, Diana estava temerosa de usar a peça, considerada reveladora demais para o padrão utilizado pelas mulheres da realeza. “O vestido era revelador, bem curto e mostrava bastante a pele e as pernas. Diana ficou insegura, achou que era muito arriscado. Eu disse: ‘Por que não ser ousada?'”, afirmou a estilista.