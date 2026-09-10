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O preço estimado do ‘vestido da vingança’ de Princesa Diana em leilão

Item marcou época pela ousadia em 1994

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 18h35
Princesa Diana sorrindo, com cabelo loiro curto, usando um vestido preto tomara que caia, colar de pérolas e safira, brincos de pérola, e segurando uma bolsa preta. Ela caminha em um gramado verde, com árvores e pessoas borradas ao fundo
Princesa Diana usando o icônico vestido (Jayne Fincher/Getty Images)
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O preço estimado do ‘vestido da vingança’ de Princesa Diana em leilão Priorizar nos meus resultados Google

O icônico vestido da vingança, utilizado pela princesa Diana em 1994, irá a leilão no dia 9 de dezembro. Informações divulgadas pela revista Vogue apontam que o item deverá ser vendido entre US$ 150 mil e US$ 300 mil (aproximadamente R$ 770 mil e R$ 1,5 milhão). Faz quase três décadas desde a última vez que o item foi a leilão.

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Assinada pela estilista Christina Stambolian, a peça foi utilizada por Diana em uma festa da Vanity Fair em Londres e rapidamente chamou atenção mundial pelo estilo ousado, com ombros à mostra, em um corte justo e decotado.

A escolha da peça foi tida como uma vingança pela admissão pública de infidelidade do então príncipe Charles, ex-marido de Diana, como uma forma de “mostrar a ele o que perdeu”, como escreveu o jornal britânico The Sun na ocasião.

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De acordo com Stambolian, Diana estava temerosa de usar a peça, considerada reveladora demais para o padrão utilizado pelas mulheres da realeza. “O vestido era revelador, bem curto e mostrava bastante a pele e as pernas. Diana ficou insegura, achou que era muito arriscado. Eu disse: ‘Por que não ser ousada?'”, afirmou a estilista.

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