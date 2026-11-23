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Donald Trump revelou ter dialogado com o conselho da Nvidia antes da volta de Jensen Huang ao cargo de CEO. O executivo havia renunciado em meio a um escândalo envolvendo uma suposta espiã chinesa, mas foi reconduzido unanimemente com forte apoio do presidente dos EUA. Entenda os bastidores.

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O presidente americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 23, que conversou diretamente com o conselho de administração da Nvidia antes de o grupo reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO, menos de duas semanas após ele ter renunciado em meio ao escândalo do suposto relacionamento com uma espiã chinesa.

“Tenho conversado com o conselho, direta e indiretamente”, declarou Trump, que apoiou Huang de forma constante durante a crise, à emissora americana CNBC. “O conselho se viu em uma situação muito difícil. Acredito que o conselho agiu de maneira realmente responsável. ”

O affair foi revelado pelo jornal americano The New York Times, que confirmou com agências de inteligência dos Estados Unidos que a pivô do escândalo, Alice Huang (sem parentesco com o cofundador da Nvidia), de fato era monitorada como uma ameaça.

O CEO anunciou que deixaria o cargo em 12 de novembro, devido à pressão dos acionistas, do mercado e do próprio conselho de administração. Em sete semanas consecutivas de baixa — agravadas pelo escândalo —, as ações recuaram 46% e eliminaram cerca de US$ 2,6 trilhões em valor de mercado da maior empresa de chips de inteligência artificial (IA) do mundo.

Apesar disso, nesta segunda-feira, os dez membros do conselho de administração votaram unanimemente pelo retorno de Jensen Huang aos cargos de presidente, diretor executivo e membro do conselho — com efeito imediato —, após uma série de reuniões que deixaram os conselheiros satisfeitos com sua “franqueza e capacidade de liderança”, informou a empresa em um comunicado. Foi uma reviravolta drástica para o grupo, que havia descartado a possibilidade de seu retorno apenas dias atrás.

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+ Amizade entre Trump e CEO da Nvidia ganha holofotes em meio a suspeitas de espionagem

Após o anúncio de seu retorno como chefe da big tech, as ações da Nvidia dispararam mais de 33%.

O conselho administrativo afirmou ter mantido consultas com altos funcionários do governo americano e concluiu que o retorno de Jensen Huang não representa riscos à segurança nacional. Trump, de quem o executivo se tornou um aliado próximo devido à relevância de sua empresa, já havia defendido diversas vezes que seu cargo fosse restaurado.

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“Espero que o conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a empresa e, também, para os Estados Unidos”, escreveu ele em sua rede, a Truth Social, na noite de domingo 22.

As gigantes da tecnologia que valem trilhões

Entenda o caso

No centro do escândalo que levou à renúncia de Huang está um relacionamento amoroso com Alice Huang. Segundo o New York Times, autoridades americanas concluíram que ela atuava como espiã para a China e teria usado o caso para obter informações privilegiadas sobre o executivo e a Nvidia.

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O CEO e a empresária chinesa foram vistos juntos em diversas partes do mundo, jantando em restaurantes e participando de reuniões ao longo dos últimos anos. Depois que o caso veio à tona, ele enviou uma carta aos funcionários pedindo desculpas pela infidelidade, embora não tenha confirmado a identidade da amante.

Alice Huang é executiva da Megaspeed, uma empresa de data centers sediada em Singapura que é cliente da Nvidia. Segundo a agência Bloomberg News, a companhia tem sido investigada sob a suspeita de contrabandear chips da big tech americana para a China, violando as restrições de exportação dos Estados Unidos, no contexto de uma acirrada corrida de IA entre as duas superpotências.

+ Quem é Alice Huang, chinesa suspeita de espionagem no centro do escândalo da Nvidia

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Após as revelações, a Nvidia anunciou uma investigação interna; o FBI também estaria se debruçando sobre o caso, segundo o presidente Donald Trump.

A posição do CEO foi ainda mais fragilizada quando o New York Times revelou um segundo affair, desta vez com uma funcionária da empresa.

Casado desde 1985, Jensen Huang também teria traído a esposa com Kimberly Powell, que ocupava o cargo de presidente da divisão de saúde da Nvidia. Segundo o jornal americano, os dois teriam sido flagrados em vídeo em um momento de intimidade em um hotel, durante uma conferência da empresa em março.

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Aproximação entre Trump e Huang

Um dos aliados mais próximos do presidente dos Estados Unidos no Vale do Silício, Huang se tornou presença frequente na Casa Branca e chegou a participar de encontros importantes entre o governo americano e a China.

Em abril do ano passado, após Huang participar de um jantar no clube Mar-a-Lago, na Flórida, o governo Trump recuou de planos para restringir a venda de determinados chips da Nvidia à China. Em dezembro daquele ano, Trump anunciou que autorizaria exportações de chips mais avançados da Nvidia para clientes aprovados na China, mediante cobrança de 25% sobre essas vendas.

Huang viajou com Trump à China no Air Force One em maio de 2026 e participou do jantar com Xi Jinping na Casa Branca em setembro. A Nvidia também prometeu US$ 25 milhões para o novo salão de baile da Casa Branca.

Em outubro, o CEO recebeu a Medalha Nacional de Ciência. Na mesma data, Trump divulgou compras de até US$ 1,6 milhão e vendas de até US$ 1 milhão em ações da empresa. A Casa Branca disse que instituições financeiras independentes administram a carteira do presidente.