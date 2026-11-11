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O papel de Delcy Rodríguez na reconstrução de pontes com o Brasil

Dirigente venezuelana, que se encontrou com Lula pela primeira vez, atua sob pressão de Washington e busca ampliar parcerias na COP31

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 23h09 | Atualizado em 11 nov 2026, 23h10
Delcy Rodríguez e Lula em encontro durante a COP31
Delcy Rodríguez e Lula em encontro durante a COP31 (Presidência da República/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Presente na COP31 em Antália, na Turquia, a líder interina venezuelana Delcy Rodríguez teve nesta quarta-feira, 11, seu primeiro encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A dirigente, que tenta fortalecer sua projeção diplomática internacional, busca equilibrar as exigências impostas pelos Estados Unidos com a retomada de parcerias estratégicas com vizinhos da América Latina.

Qual é a trajetória de contatos entre a líder e o Brasil?

Desde que assumiu o comando interino após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em janeiro, a governante venezuelana estabeleceu um canal direto de comunicação remota com Lula. O primeiro aperto de mãos presencial em Antália marcou o ápice dessa sequência de diálogos. Além da agenda bilateral sobre energia, a líder cumpre compromissos globais na cúpula do clima, onde está previsto um pronunciamento oficial perante as delegações internacionais reunidas na Turquia.

Como as eleições de 2024 afetaram o histórico bilateral?

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O relacionamento entre o presidente brasileiro e o poder central em Caracas passou por turbulências recentes. Antigo aliado do governo chavista, o líder do Brasil distanciou-se de Nicolás Maduro após o pleito de julho de 2024. As autoridades brasileiras nunca reconheceram o resultado oficial daquelas eleições, diante das acusações de fraude. No entanto, a mudança no comando venezuelano permitiu a abertura de uma nova etapa nas negociações entre os países.

Qual é o impacto da pressão de Donald Trump no cenário?

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A atuação de Rodríguez ocorre em um ambiente de forte cobrança externa liderada pelo presidente americano Donald Trump. A influência dos Estados Unidos tem moldado as decisões do governo provisório, especialmente na concessão de demandas no setor petroleiro. Nesse contexto de ingerência estrangeira, a busca pelo apoio de Brasília e a futura visita do ministro Alexandre Silveira a Caracas representam esforços da líder interina para diversificar alianças comerciais e diplomáticas.

Os desafios do governo Lula 4

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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