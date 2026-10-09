O Outubro de 26: os efeitos das manifestações dos estudantes que tomam as ruas de Paris
Descontentamento extrapola a pauta da educação e mira o hoje enfraquecido governo de Emmanuel Macron de maneira mais ampla
No curso da história, insatisfações de naturezas diversas desaguaram nas ruas de Paris na forma de inflamados protestos que, a depender do calibre, ora paralisaram a cidade, ora chacoalharam o status quo. E os resquícios até hoje guardados da Bastilha, a prisão símbolo do poder desmedido dos reis, derrubada em meio ao furor revolucionário de 1789, estão aí para provar. Pois agora o que tem feito jovens multidões tomarem bulevares e monumentos como o de Marianne, que dá feições à república francesa, é um leque de reivindicações de estudantes do ensino médio que se insurgem contra más condições nas escolas. Nos últimos dias, a revolta, que já dura três semanas, alcançou o ápice, mobilizando mais de 300 000 pessoas que, entre barricadas improvisadas e gás lacrimogêneo, agitaram bandeiras em quarenta cidades do país — caldeirão cuja temperatura só faz subir, junto a um descontentamento que, na verdade, extrapola a pauta da educação e mira o hoje enfraquecido governo de Emmanuel Macron de maneira mais ampla.
Como costuma acontecer em solo francês, não demorou para o levante dos alunos, que têm como combustível a falta de professores, salas superlotadas e prédios degradados, ganhar o reforço dos poderosos sindicatos, que ao lado de mestres, funcionários públicos e agricultores engrossaram as furiosas fileiras em marcha nacional. Aulas foram suspensas, inclusive em universidades, e milhares acabaram detidos (6 000 desde 21 de setembro), a maioria menor de idade, alimentando o coro contra a ação da polícia. Um dia antes, em Lens, no norte, um adolescente de 15 anos foi atingido por uma granada de efeito moral e perdeu a mão, o que levou o pressionado Palácio do Eliseu a anunciar a suspensão do uso do artefato. Alguns gestos foram dados no sentido de abrandar a tensão — o ministro da Educação, Édouard Geffray, sentou-se com lideranças estudantis, e o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, formalizou em carta que identificaria e resolveria os problemas estruturais mais prementes.
Nada, porém, parece frear o impulso de uma geração que, ao mirar o futuro, não vê perspectiva diante de uma nação mergulhada há tempos em uma maré baixa na economia. As famílias francesas chegaram ao Natal passado com renda 1 200 euros menor do que em 2024, e a inflação voltou a ganhar vigor em setembro, aumentando 3,4% com o empurrão dos preços nos supermercados e nas bombas de gasolina. Para arrematar o quadro, que vem custando caro à popularidade de Macron, na minguada casa de 18%, o PIB local anda praticamente estacionado — deve crescer 0,4% neste ano. É sob essa desfavorável moldura que o governo precisa encarar a incontornável tarefa de buscar disciplina fiscal para controlar o estratosférico déficit de 160 bilhões de euros, equivalente a inéditos 5,4% do PIB, quase o dobro do permitido pela União Europeia (UE).
É um espinho daqueles, sobretudo em um país em que a população estufa o peito ao falar de seu generoso (e hoje insustentável) sistema de bem-estar social. Todas as tentativas de mexer em tal vespeiro esbarraram com a resistência nas ruas, como em 2023, quando o governo levou adiante uma reforma da previdência da qual, após uma grita geral, precisou recuar. Não à toa cinco premiês caíram, um depois do outro, neste segundo mandato de Macron, justamente por propor necessários, porém dolorosos cortes. E os próximos tempos têm tudo para se revelar ainda mais ásperos. Prestes a ser apreciado pela Assembleia Nacional, em novembro, o projeto de orçamento para 2027 prevê um severo aperto de 54 bilhões de euros. Eis que, nesse contexto já suficientemente complicado, entram as demandas estudantis, que, se atendidas, adicionam despesas à conta. “A verdade é que o governo tem pouco a oferecer a esses jovens. É inviável aumentar os gastos de modo significativo”, diz Natali Hoff, professora de relações internacionais da PUCPR.
A seis meses da eleição em que terá de deixar a cadeira de presidente, a qual ocupa desde 2017, Macron se encaixa no figurino dos mandatários que chegam à reta final desidratados — ou como um “pato manco”, no jargão da política. Com o centro que representa hoje sem força, o que se observa na paisagem pré-eleitoral é a ascensão dos extremos, algo sem precedentes na história francesa. Quem encabeça as pesquisas é Marine Le Pen, da sigla Reagrupamento Nacional, com 36% das preferências, que, mesmo com todo o empenho para envernizar a imagem, segue abraçando a agenda da direita ultranacionalista. Enquanto ruelas e bulevares pegavam fogo (literalmente), Jean-Luc Mélenchon, líder do partido de extrema esquerda França Insubmissa, celebrava o segundo lugar, com 17%. De olho no pleito de 2027, não perdeu a chance de tirar casquinha dos protestos. “Estamos vendo uma repressão feroz com claro viés racista”, bradou Mélenchon.
É claro que os poucos meses que restam até os franceses depositarem seu voto nas urnas são uma eternidade, e o “cordão sanitário”, a barreira que vem historicamente servindo de paredão ao radicalismo, pode entrar em ação ao se formar uma frente abrangente para contê-lo. O complicador aí é que esse bloqueio tem se mostrado esgarçado não apenas na França, mas em diversos vizinhos no continente. Recentemente, o partido de Le Pen multiplicou por quatro os assentos no Senado, contabilizando catorze cadeiras e compondo pela primeira vez um bloco independente. Em meio a isso, a mobilização nas ruas, contundente expressão do desencanto com o atual estado de coisas, acrescenta uma camada a mais de dificuldade. “Os protestos devem alimentar o voto de ruptura exatamente no momento em que o governo centrista de Macron está mais frágil”, analisa Roberto Uebel, professor de relações internacionais da ESPM.
Pela extensão que tomaram, os atos destes dias vêm remexendo o vasto baú de revoltas que já incendiaram a França. Outra delas, associada ao custo de vida, foi a dos gilets jaunes, que em 2018 inundou cidades país afora com uma imensidão de gente vestindo colete amarelo. Mas a comparação mais imediata tem sido com o histórico Maio de 1968, quando uma monumental onda de protestos estudantis somou-se a uma greve operária com o propósito de derrubar o presidente Charles de Gaulle e virar uma página, exigindo direitos civis sob o lema “É proibido proibir” — ímpeto que se espalhou por toda a Europa e ganhou o mundo. Aquele verão, pontapé para uma profunda revolução cultural e de costumes, terminou com algumas das demandas de jovens e operários atendidas. De Gaulle renunciaria um ano depois. “Sejam realistas, exijam o impossível!”, dizia um dos motes da época. Os tempos são outros, e resta saber agora como a França vai sair do impasse político entre o sonho e a dura realidade.
Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016