O motivo que fez Toronto, no Canadá, registrar pior qualidade do ar do mundo

A cidade de Toronto, no Canadá, registrou nesta quarta-feira, 15, a pior qualidade do ar do mundo, segundo índice da empresa suíça IQAir. A mudança é resultado da fumaça de mais de 100 incêndios florestais ativos no norte da província de Ontário.

A agência governamental canadense para o meio ambiente emitiu alertas de saúde após o céu da maior cidade do país adquirir uma coloração amarelada devido à concentração de fumaça.

“Os níveis de qualidade do ar dispararam devido ao material particulado proveniente da fumaça de incêndios florestais”, disse o meteorologista Brian Owsiak, da Environment Canada. Ele afirmou que a fumaça provavelmente se dissipará com a mudança na direção do vento prevista para o final da semana ou para o fim de semana.

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Ao mesmo tempo, Toronto enfrenta uma intensa onda de calor que bateu um recorde de mais de 30 anos após os termômetros atingirem 37,3°C no centro da cidade, enquanto as pistas do principal aeroporto internacional registraram temperaturas de até 55°C.

Os incêndios, concentrados no noroeste de Ontário, levaram à evacuação obrigatória de diversas comunidades indígenas das Primeiras Nações. Moradores da comunidade indígena Namaygoosisagagun relataram que tiveram apenas alguns minutos para escapar atravessando o lago Collins.

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“É uma tragédia, e somos gratos por todos terem conseguido sair em segurança”, disse Lise Vaugeois, representante provincial da região, ao jornal britânico The Guardian. Segundo ela, embora incêndios façam parte do ciclo natural, “as temperaturas extremas que estamos enfrentando em todo o condado e a crescente intensidade dos eventos climáticos são indicadores das mudanças climáticas”.

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Nos Estados Unidos, a fumaça também levou à emissão de alertas de qualidade do ar em algumas áreas dos estados de Michigan, Minnesota e Wisconsin. A previsão é de que a camada mais densa avance, nos próximos dias, sobre Nova York, Washington e outras cidades da costa leste americana.