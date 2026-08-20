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O motivo por trás da volta de Harry e Meghan Markle ao Reino Unido

Duque e a duquesa de Sussex deixaram a Inglaterra há seis anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h10 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h36
Meghan Markle e Príncipe Harry
Meghan Markle e Príncipe Harry  (Kristina Bumphrey/Variety/Getty Images)
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O motivo por trás da volta de Harry e Meghan Markle ao Reino Unido Priorizar nos meus resultados Google

A saúde do rei Charles III estaria por trás da decisão de príncipe Harry e Meghan Markle de se mudar para o Reino Unido. O tratamento contra o câncer do monarca fez o casal reconsiderar a distância da família real, segundo o Page Six. O duque e a duquesa de Sussex deixaram a Inglaterra há seis anos.

Outro fator seria a vontade de aproximar os filhos, Archie e Lilibet, dos familiares e amigos que ficaram no país. “Eles têm muitos amigos e familiares no Reino Unido de quem continuam muito próximos”, afirmou uma fonte ao portal.

A mudança, porém, não seria definitiva. Os dois devem manter a residência de 14,5 milhões de dólares (cerca de 76 milhões de reais) na Califórnia, nos Estados Unidos, e passar uma temporada em uma propriedade privada na Inglaterra.

O possível retorno ocorre meses após Harry ter se reencontrado com o pai. O príncipe já havia manifestado publicamente a preocupação com o rei. “Não sei quanto tempo meu pai ainda tem”, declarou em entrevista ao comentar a relação estremecida com a família. O distanciamento, especialmente com o príncipe William, continua. Segundo o veículo, o herdeiro do trono ainda se recusaria a falar com o irmão.

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