O motivo de Harry e Meghan tirarem filhos da escola após dois dias

O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram transferir os filhos, Archie, 7 anos, e Lilibet, 5, de escola apenas dois dias após o início das aulas no Reino Unido. A mudança foi motivada por preocupações com a segurança no trajeto até a instituição, segundo informações da imprensa internacional.

A equipe de segurança do casal identificou dificuldades para proteger as crianças durante o deslocamento, devido ao trânsito intenso e à distância entre a residência da família e a escola. “A decisão de transferir as crianças de escola foi tomada após uma conversa com a equipe de segurança da família sobre os aspectos práticos de sua situação atual”, disseram representantes da realeza ao portal TMZ.

Apesar da transferência, Harry e Meghan teriam elogiado a escola original e o trabalho dos professores. A família retornou ao Reino Unido após seis anos vivendo na Califórnia, nos Estados Unidos. A mudança marca a primeira experiência escolar britânica dos dois filhos, que passaram a infância em solo norte-americano.

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