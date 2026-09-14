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O motivo de Harry e Meghan tirarem filhos da escola após dois dias

Família voltou ao Reino Unido após seis anos nos Estados Unidos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 19h40 | Atualizado em 15 set 2026, 10h25
Família real em um jardim. O Príncipe Harry, de camisa branca e calça escura, abraça o filho Archie, de camisa clara. Meghan Markle, de vestido branco, inclina-se para beijar a filha Lilibet, de vestido azul claro. Todos estão sobre uma ponte rústica de madeira, cercados por vegetação exuberante e árvores ao fundo
Príncipe Harry e Meghan Markle com os filhos (Instagram/Reprodução)
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O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram transferir os filhos, Archie, 7 anos, e Lilibet, 5, de escola apenas dois dias após o início das aulas no Reino Unido. A mudança foi motivada por preocupações com a segurança no trajeto até a instituição, segundo informações da imprensa internacional.

A equipe de segurança do casal identificou dificuldades para proteger as crianças durante o deslocamento, devido ao trânsito intenso e à distância entre a residência da família e a escola. “A decisão de transferir as crianças de escola foi tomada após uma conversa com a equipe de segurança da família sobre os aspectos práticos de sua situação atual”, disseram representantes da realeza ao portal TMZ.

Apesar da transferência, Harry e Meghan teriam elogiado a escola original e o trabalho dos professores. A família retornou ao Reino Unido após seis anos vivendo na Califórnia, nos Estados Unidos. A mudança marca a primeira experiência escolar britânica dos dois filhos, que passaram a infância em solo norte-americano.

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