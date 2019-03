Depois de um périplo de dez dias por países latino-americanos, o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, pousou na segunda-feira 4 no aeroporto de Caracas, vindo do Panamá em avião de carreira. Sorridente, ao lado da mulher, Fabiana Rosales, passou tranquilamente pela imigração e entrou no país sem problema. A cena não teria nada de mais, não fosse uma ordem emitida em fevereiro pela Justiça proibindo que ele saísse da Venezuela, sob pena de prisão. Pois Guaidó não só saiu como voltou — e nesse périplo incluiu uma passagem pela Colômbia, onde acompanhou a tentativa fracassada de entrega de ajuda humanitária aos venezuelanos, e uma visita ao Brasil, onde se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Em Caracas, foi recebido por apoiadores entusiasmados e seguiu direto para uma manifestação improvisada, na qual discursou empoleirado em um andaime. “Vamos comemorar esta pequena vitória”, disse, reavivando com seu retorno o ânimo da multidão decepcionada com o fracasso da entrega da ajuda humanitária. À vitória simbólica de continuar solto e debochar da autoridade do ditador Nicolás Maduro, Guaidó, que promete anistia aos militares que mudarem de lado, adicionou uma nova aposta: conclamou os funcionários públicos, categoria também identificada com o chavismo, a uma greve geral. Maduro declarou que vai reagir e derrotar a “minoria enlouquecida”; Guaidó insiste em que “o momento chegou”. Os dois convocaram manifestações populares de grande porte para o sábado 9. A Venezuela treme. O momento terá mesmo chegado?

Publicado em VEJA de 13 de março de 2019, edição nº 2625