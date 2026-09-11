O militar que ‘previu’ o 11 de Setembro e ajudou a salvar quase 3 mil pessoas

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Nova York marca os 25 anos dos ataques de 11 de Setembro, relembrando a heroica atuação de Rick Rescorla. O ex-coronel desobedeceu ordens para salvar 2.687 pessoas da Torre Sul, prevendo o colapso. O artigo também aborda a memória do evento para novas gerações e a percepção pública sobre as consequências.

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A cidade de Nova York marca, nesta sexta-feira, os 25 anos dos ataques de 11 de Setembro, quando terroristas da Al-Qaeda derrubaram as Torres Gêmeas, deixando cerca de 3 mil mortos e centenas de feridos nos Estados Unidos. O número de vítimas, no entanto, poderia ter sido ainda maior não fosse a atuação de Rick Rescorla, ex-coronel responsável pela segurança da empresa Morgan Stanley, que ajudou a retirar 2.687 pessoas da Torre Sul antes do desabamento.

Veterano dos Exércitos britânico e norte-americano e da Guerra do Vietnã, Rescorla alertou durante anos para a vulnerabilidade das Torres Gêmeas. Após o atentado de 1993, quando um caminhão-bomba explodiu no subsolo de uma das torres, o ex-militar passou a defender que a Morgan Stanley, que ocupava 22 andares da Torre Sul do World Trade Center, deixasse o local e chegou a considerar a possibilidade de um ataque com avião.

Como a empresa decidiu permanecer no prédio, Rescorla criou um rígido plano de emergência. Pelo menos duas vezes por ano, promovia treinamentos de evacuação para preparar os funcionários para um eventual ataque.

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Quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte do World Trade Center, às 8h46 de 11 de setembro de 2001, Rescorla desobedeceu às orientações da administração do World Trade Center, que pedia que os trabalhadores da Torre Sul permanecessem no prédio, e ordenou que os funcionários começassem a deixar o local imediatamente. O ato heroico acabou salvando 2.687 pessoas, segundo o Exército dos Estados Unidos. Rescorla, porém, não conseguiu deixar o local a tempo.

“Tudo acima do ponto onde aquele avião atingiu vai desabar, e vai levar o prédio inteiro com ele. Vou tirar essa gente daqui”, disse o ex-militar, segundo relato de um colega, Dan Hill, à revista “The New Yorker”, em 2002.

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Mais de 9. 400 faleceram posteriormente em consequência de doenças relacionadas à exposição a substâncias tóxicas, segundo o programa federal de acompanhamento médico.

Memória

Os 25 anos do ataque marcam um ponto de virada demográfico. Beth Hillman, presidente do Museu e Memorial do 11 de Setembro, disse à agência de notícias AFP que cerca de 100 milhões de americanos ainda não eram nascidos ou eram jovens demais para recordar os ataques. “Muitos da minha geração se lembram exatamente de onde estávamos”, afirma a veterana da Força Aérea.

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Para preencher esse vazio, o Memorial, que recebe 2,4 milhões de visitantes anualmente, mudou sua estratégia para focar na educação. Voluntários como Logan Miller, de 32 anos, que perdeu o avô e um tio no atentado, compartilham relatos pessoais para ajudar os mais jovens a compreender a magnitude do desastre. Miller observa que os jovens são “mais curiosos” e fazem mais perguntas do que os mais velhos, que muitas vezes hesitam por medo de ofender.

A necessidade de “parar” as novas gerações, frequentemente imersas nas redes sociais, é defendida por visitantes como Holly Kafka, de 61 anos, que acredita que a experiência presencial no memorial, composto por dois grandes espelhos d’água sobre as fundações das torres, é essencial para a transcendência do legado.

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Mesmo assim, o legado do 11 de Setembro continua forte. Uma pesquisa Reuters/Ipsos desta semana revelou que 60% dos americanos afirmam pensar periodicamente no atentado; proporção semelhante diz que apoiaria uma resposta militar caso ocorresse outro episódio do tipo. No entanto, a maioria acha que as guerras no Oriente Médio após os ataques não valeram a pena (48% em relação ao Afeganistão e 51% em relação ao Iraque). Ambos os conflitos têm em torno de 20% de aprovação.

O levantamento também revelou que cerca de 60% dos americanos — a taxa aumenta para 80% entre os eleitores republicanos — acreditam que a resposta do governo dos Estados Unidos ao 11 de Setembro foi, pelo menos em parte, eficiente na prevenção de novos atentados em solo americano.

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O aumento da vigilância interna após 2001, contudo, é menos popular. Ao menos 65% dos americanos se opõem à permissão concedida a agências de inteligência dos Estados Unidos para monitorar comunicações eletrônicas de cidadãos comuns sem mandado judicial. Promulgada em 2008, uma lei que permitia essa prática expirou há dois meses, embora a Casa Branca de Trump tenha solicitado que o Congresso estenda a medida.