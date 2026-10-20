O método escolhido por premiê da Holanda para ter filho com namorado argentino

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A decisão do primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, e seu namorado de terem um filho via gestação por substituição reacende o debate sobre o método. O artigo explora a técnica da “barriga de aluguel”, suas etapas, as regras que variam globalmente e as condições específicas no Brasil, além do agradecimento do casal à mãe gestacional.

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A decisão do primeiro-ministro da Holanda, Rob Jetten, de ter um filho com o namorado, o jogador de hóquei argentino Nicolás Keenan, por meio de uma gestação por substituição joga luz sobre um método de reprodução assistida que ainda desperta dúvidas e controvérsias. Conhecida popularmente como barriga de aluguel, a técnica permite que uma mulher carregue a gestação de um bebê para outra pessoa ou casal.

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O processo envolve a fertilização de um óvulo em laboratório, a FIV, e a transferência do embrião para o útero da mulher que levará a gravidez adiante. O material genético pode vir dos futuros pais ou de doadores, a depender do caso. A mulher que gesta o bebê, portanto, não necessariamente tem vínculo genético com a criança.

As regras variam de país para país. Enquanto alguns permitem o método sob determinadas condições, outros impõem restrições ou proibição. No Brasil, a prática é permitida pelo Conselho Federal de Medicina, mas segue regras específicas. A cessão temporária do útero não pode ter caráter comercial, e a mulher que aceita gestar deve ser parente consanguínea de até quarto grau de um dos pais do bebê. Além disso, ela deve ter pelo menos um filho vivo e estar em boas condições de saúde física e mental.

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No anúncio feito por Jetten e Keenan, publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 19, o casal fala da gravidez e explica a escolha da doadora. “Somos super gratos à nossa doadora de óvulos, nossa mãe gestacional Lisa. Nada disso seria possível sem você”, agradeceram.