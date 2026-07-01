O lucro bilionário de Donald Trump com criptomoedas em seu primeiro ano de mandato

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Documentos revelam que Donald Trump registrou mais de US$ 1,2 bilhão em rendimentos de criptomoedas em 2025, impulsionando seu patrimônio a US$ 6,5 bilhões. A exposição levanta acusações de conflito de interesses, dadas suas políticas de desregulamentação do setor. A Casa Branca defende as ações do presidente.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registrou cerca de US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 6,21 bilhões) em rendimentos procedentes de atividades com criptomoedas em 2025, primeiro ano de seu segundo mandato, revelaram documentos divulgados na terça-feira 30 pelo Escritório de Ética Governamental (OGE).

Uma lei de 1978 obriga o presidente e o vice-presidente americanos a declararem seus rendimentos e ativos. Segundo os documentos, de mais de 900 páginas, analisados pela agência de notícias AFP, Trump recebeu aproximadamente US$ 550 milhões (R$ 2,85 bilhões, na cotação atual) por meio de sua ligação com a startup World Liberty Financial (WLF), plataforma de criptomoedas lançada em 2024 e endossada pela família do ocupante do Salão oval.

A WLF emitiu a criptomoeda WLFI, cuja venda inicial arrecadou US$ 550 milhões. Trump e seus três filhos receberam mais 22,5 bilhões unidades do ativo digital procedentes de uma intermediária chamada DT Marks DeFi, avaliados em cerca de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,73 bilhões).

A declaração de renda de Trump também menciona royalties recebidos sob um contrato de licenciamento relacionado à criptomoeda que leva seu nome, $TRUMP, lançada horas antes da sua posse em janeiro de 2025. Esse complemento chegou a US$ 635 milhões (R$ 3,29 bilhões), segundo o documento publicado pelo OGE.

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As atividades de Trump no setor de criptomoedas foram o principal motivo pelo qual seu patrimônio pessoal quase triplicou entre 2024 e 2026, passando de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,91 bilhões) para US$ 6,5 bilhões (R$ 33,65 bilhões), segundo a Forbes.

Denúncias

O presidente americano é alvo de acusações de conflito de interesses, principalmente desde que investiu nessa indústria. Ele tomou várias medidas para desregulamentar o setor, o que fez o preço dos ativos disparar.

A Casa Branca rejeitou os questionamentos. “Nem o presidente, nem sua família jamais incorreram, nem jamais incorrerão, em conflitos de interesse”, declarou a porta-voz adjunta do governo, Anna Kelly, em comunicado, acrescentando que Trump “transformou orgulhosamente os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas”.

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“Todas as ações do presidente Trump e de sua administração são tomadas em benefício do povo americano. Qualquer suposto ‘repórter’ que afirme o contrário está reciclando a mesma narrativa repetida e falsa que os democratas e a mídia tradicional vêm promovendo há uma década”, completou Kelly.

Trump lucrou ainda milhões de dólares com ações de empresas que atuam no setor de criptomoedas.

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A renda da primeira-dama, Melania Trump, também aparece na declaração financeira de seu marido. O documento inclui US$ 10 milhões (R$ 51,6 milhões de reais) por um documentário da Amazon sobre ela e mais de US$ 500 mil (R$ 2,58 milhões) por seu livro “Melania“.

O vice-presidente J.D. Vance registrou ganhos igualmente significativos desde que assumiu o cargo. Ele declarou entre US$ 1 e 5 milhões por seu livro autobiográfico de 2016, “Hillbilly Elegy“.