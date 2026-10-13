O homem que passou 28 anos caminhando pelo mundo

O ex-militar britânico Karl Bushby, 57, está prestes a concluir uma jornada de 28 anos ao redor do mundo. Em 1998, ele partiu de Punta Arenas, no Chile, com o objetivo de chegar a pé à cidade natal, Hull, na Inglaterra, sem utilizar meios de transporte para avançar no percurso. Desde então, percorreu cerca de 58 mil quilômetros, atravessou 29 países e enfrentou desertos, temperaturas extremas, ameaças de grupos armados e até um encontro com um urso-polar. A aventura, inicialmente planejada para durar doze anos, foi prolongada por dificuldades financeiras, guerras, restrições migratórias e pela pandemia.

Em entrevista ao The Guardian, publicada nesta terça-feira, 13, Bushby contou que a expedição também teve consequências pessoais. Ao longo das quase três décadas, perdeu relacionamentos amorosos, acompanhou à distância o crescimento do filho e ainda não conheceu a neta, hoje com 12 anos. “Esses 28 anos foram sobre mim. Eu fui o centro do meu mundo”, reconheceu. Após atravessar o Canal da Mancha a nado, ele finalmente retornou ao território britânico e pretende chegar a Hull em 1º de novembro, exatamente 28 anos depois de deixar a cidade. Apesar da conquista, admite temer a vida que o espera. “Meu propósito de vida está prestes a terminar abruptamente”, afirmou. A trajetória será retratada no documentário Walk of Life, dirigido pelo cineasta Werner Herzog, ainda sem previsão de estreia.

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