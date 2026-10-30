O Halloween de Donald Trump e Melania na Casa Branca

Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump abriram as portas da Casa Branca, em Washington, nesta quinta-feira, 29, para a tradicional celebração de Halloween. Sem fantasias, o casal recebeu cerca de 6 mil convidados no jardim sul da residência presidencial, decorado com abóboras, folhagens e uma lua iluminada, acompanhada de silhuetas de morcegos. Vestido de terno escuro, o presidente distribuiu barras de chocolate às crianças ao lado de Melania, que optou por um visual preto.

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A comemoração também reuniu integrantes do alto escalão do governo americano, como o secretário de Defesa Pete Hegseth e o vice-chefe de gabinete da Casa Branca Stephen Miller, que compareceram acompanhados de suas famílias. Os filhos dos dois políticos receberam doces das mãos do presidente e da primeira-dama.