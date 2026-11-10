O feito de Stella Li, CEO da BYD, em megaevento luxuoso de Abu Dhabi

A BYD realizou uma série de eventos luxuosos nos Emirados Árabes, incluindo uma grande festa de gala no suntuoso hotel Emirates Palace Mandarin Oriental, em Abu Dhabi, neste sábado, 7. A proposta era celebrar o lançamento mundial da sua divisão de ultraluxo, a Yangwang.

O evento contou com a presença da Família Real dos Emirados Árabes, executivos globais como Stella Li (CEO das Américas e Europa), e uma comitiva de celebridades e embaixadores brasileiros, incluindo Luciano Huck, Rafa Kalimann, Ana Paula Siebert e Álvaro Garnero.

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No registro acima, exclusivo para a coluna GENTE, a princesa Camilla di Borbone delle Due Sicílie; Álvaro Garnero; Jose Miranda, diretor de marketing global, e Stella Li, CEO da BYD para as Américas, Europa, Oriente Médio e África.

Camilla, aliás, tem uma história digna de folhetins. Ela é italiana casada desde 1998 com o príncipe Carlo de Bourbon-Duas Sicílias, duque de Castro e chefe de um dos ramos da Casa de Bourbon-Duas Sicílias. Apesar do título de nobreza já não ter peso político na Itália, ela mantem a tradição familiar. Seu pai morreu quando ela era muito nova, lhe deixando uma fortuna estimada em mais de 800 milhões de euros. Sua irmã, Cristiana Crociani, começou então uma briga judicial que já se arrasta há 17 anos nos tribunais de Jersey (um paraíso fiscal no Canal da Mancha), contra ela e a própria mãe (a ex-atriz italiana Edoarda Crociani, conhecida como Edy Vessel). Cristiana acusa a mãe e Camilla de conspirarem para desviar ilegalmente ativos de um fundo, que teriam sido movidos para novas estruturas financeiras.

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Na outra ponta da foto, a história é mais inspiradora. Stella Li é apontada hoje como a pessoa mais poderosa da BYD, sendo a quarta montadora do mundo. Stella vem movimentando o mercado premium de carros elétricos como nunca antes se viu, numa posição em que mulheres ainda são exceção. “É histórico o que ela fez em Abu Dhabi, ao colocar todos os sheiks sentados para prestigiar o seu evento black tie”, define Garnero. Puro poder.

Seu foco está todo voltado hoje para a marca Yangwang, divisão de ultraluxo e alta performance da montadora chinesa. Embora o termo “Yang One” não seja o nome oficial de um carro específico, faz referência direta ao primeiro e mais icônico lançamento dessa linha de elite: o Yangwang U8 (muito associado ao ‘número 1’ da marca). A linha Yangwang se destaca por trazer tecnologias extremas e exclusivas no mercado automotivo mundial.

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