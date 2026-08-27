O estado de saúde do rei da Noruega, mais velho dos monarcas europeus
Aos 89 anos, rei Harald sofre de múltiplos problemas, mas sempre recusou abdicar. Reviravolta pode piorar o já turbulento ano da família real norueguesa
O estado de saúde do rei Harald da Noruega, de 89 anos, se agravou e agora é considerado “extremamente grave”, anunciou nesta quinta-feira, 27, o Palácio Real. O monarca está hospitalizado por complicações relacionadas a uma doença hematológica. A rainha Sonja, o príncipe Haakon, herdeiro do trono, e sua esposa Mette-Marit cancelaram toda a agenda, acrescentou o palácio.
Segundo imagens divulgadas pela imprensa norueguesa, a família toda está no hospital com o rei, incluindo o filho de Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, que foi recentemente condenado a quatro anos de prisão por dois estupros e cumpre a pena com uma tornozeleira eletrônica.
A irmã de Harald, a princesa Astrid, também está no hospital, segundo jornais noruegueses.
Além disso, o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, cancelou nesta quinta-feira uma viagem prevista à Alemanha, diante da “grave situação de saúde” do monarca, informou seu gabinete em comunicado.
“A nação inteira está unida ao enviarmos nossos votos de carinho ao rei e ao restante da família real”, acrescentou o premiê em um comunicado.
Saúde de Harald
O mais velho dos monarcas europeus sofre de anemia hemolítica, um distúrbio provocado por uma destruição anormalmente rápida das hemácias, que se manifesta com fadiga, palidez e dificuldade para respirar. Ele está desde 17 de agosto no Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet), internado por uma retenção de líquidos provocada pelo tratamento com cortisona, o que o levou a se afastar de suas funções.
O rei recebeu antibióticos para tratar uma infecção bacteriana no sangue e respondeu bem ao tratamento durante o fim de semana, informou o palácio no domingo.
Harald, que subiu ao trono da Noruega em 1991, há vários anos sofre de múltiplos problemas de saúde — em 2024, teve que implantar um marca-passo após adoecer durante férias na Malásia –, mas sempre descartou abdicar. Nos últimos dias, vários membros de sua família o visitaram no hospital, entre eles Haakon, que exerce a regência na sua ausência.
Ano turbulento
A família real norueguesa já vinha enfrentando desafios em 2026.
A princesa herdeira Mette-Marit passou por um transplante de pulmão em junho, após ter sido diagnosticada com uma forma rara de fibrose pulmonar em 2018.
A cirurgia ocorreu dois dias depois de Hoiby, seu filho de um relacionamento anterior que não é um membro da realeza, ser considerado culpado de estupro em julgamento. Ele havia negado as acusações mais graves e pretende recorrer da sentença.
Também no início do ano, foram divulgados documentos revelando contatos frequentes entre Mette-Marit e o financista americano Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019 após ser condenado por manter uma rede de exploração sexual de mulheres, muitas delas menores de idade. A princesa pediu desculpas ao rei e à rainha da Noruega por ter cultivado tal amizade por três anos e admitiu ter tido um “julgamento equivocado”, acrescentando que gostaria de nunca tê-lo conhecido.