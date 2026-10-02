O estado de saúde de Christa Pike, mulher que sobreviveu a duas injeções letais

Christa Pike está inconsciente, intubada e ligada a um aparelho de ventilação mecânica após sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal no Tennessee, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 2, pelos advogados da condenada, em um documento apresentado à Justiça. Segundo a equipe jurídica, Pike está em estado crítico e recebe cuidados intensivos em um hospital da região de Nashville. Os médicos também trabalham para retirar do organismo o pentobarbital, substância utilizada na execução. Ela teria sofrido lesões significativas nos dois braços durante o procedimento.

A tentativa de execução aconteceu na noite de quarta-feira, 30. Pike recebeu duas doses de pentobarbital, mas permaneceu viva. Relatos de jornalistas que acompanharam o procedimento indicaram que ela apresentou sinais de consciência e reclamou de dores no braço durante a aplicação. Depois, foi levada de ambulância para atendimento médico.

Os advogados afirmam que os cateteres intravenosos não estavam posicionados corretamente e que as veias teriam se rompido, fazendo com que a substância não fosse administrada como previsto. O Departamento de Correções do Tennessee, por sua vez, declarou que o protocolo oficial foi seguido.

A defesa entrou com um pedido de emergência para que a Justiça determine a preservação de provas relacionadas à tentativa de execução. O caso também levou o governador do Tennessee, Bill Lee, a suspender as execuções previstas no estado até o fim de 2026 e determinar uma investigação independente sobre o episódio.

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Pike foi condenada pelo assassinato de uma colega, Colleen Slemmer, de 19 anos, em 1995, quando ela tinha 18 anos. A execução seria a primeira de uma mulher no Tennessee em mais de 200 anos.

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