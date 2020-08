O estado americano perfeito para a mulher aventureira

Para quem procura um destino turístico que oferece um pouco de tudo, o estado de Utah, nos Estados Unidos, pode ser uma boa opção. Em tempos de pandemia, grande parte dos parques da região já foram reabertos — e atraem muitos curiosos.

Utah oferece opções mais ou menos luxuosas de acordo com o gosto do visitante. De resorts de luxo cercados por montanhas a centros de aluguel de esqui e mountain bikes a locais mais simples (mas não menos maravilhosos), o estado possibilita experiências de aventuras como escalada, trilhas e rafting com ou sem guias. Muitas das atividades possuem aulas específicas para mulheres, tornando o turismo mais inclusivo e seguro para o sexo feminino.

Não raramente, mulheres são excluídas de programas mais radicais, ligados à aventura ou à natureza. Por isso, Utah sai à frente com a (infelizmente) rara ideia de organizar projetos especiais para elas.

Atividades como pesca, ciclismo e yoga para ambos os sexos também estão disponíveis na região. A ideia é permitir que o visitante entre em contato com a natureza ao melhor estilo fugere urbem.

Continua após a publicidade

A vista impressiona por si só: cânions coloridos, penhascos únicos e parques vistosos preenchem o horizonte, permitindo que o turista tire fotografias sensacionais do local. Há também áreas de preservação onde animais e plantas vivem em isolamento, longe do ser humano. Utah é perfeito para quem precisa de um tempo a sós.

Contudo, para quem prefere a paisagem urbana, o estado não deixa a desejar. A capital, Salt Lake City, possui um zoológico, jardins, museus e templos dos mais grandiosos, pontos turísticos essenciais para quem quer conhecer melhor a cidade e ainda por cima aprender um pouco mais sobre a história do país.