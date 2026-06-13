O duro caminho para o sucesso de brasileiros que embarcam aos EUA para empreender

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Muitos brasileiros buscam o sonho americano no empreendedorismo, superando burocracia, concorrência e desafios de adaptação. Com faturamentos milionários e negócios variados, eles provam que, com jogo de cintura e informação, é possível prosperar nos EUA, abandonando a “síndrome de vira-lata”.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As migrações sempre tiveram como motor a perspectiva de abrir o leque de oportunidades em um canto mais próspero do globo. E assim vem sendo com os brasileiros que tomam o caminho dos Estados Unidos — estimados em 2 milhões hoje, entre legalizados e aqueles que vêm suando, e como, para conseguir o visto de residência e se estabelecer por lá. Uma fatia dos portadores de passaporte verde e amarelo que cruzam aquela cada vez mais impermeável fronteira parte em busca de empreender, uma aposta incerta que uma turma conseguiu vencer, alcançando faturamento alto e se espalhando por solo americano com negócios variados. Segundo recentes dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias brasileiras registraram um salto de 37% em 2025, chegando a 4 200. A razão para empacotar a casa e se aventurar em um terreno cheio de códigos desconhecidos, correndo o risco de perder tudo, tem a ver também com a própria realidade brasileira — a maioria entrou no avião uma década atrás, quando não se vislumbrava nada de muito auspicioso no horizonte da economia daqui.

Ao fincarem negócios em cidades americanas, os brasileiros se livram do labirinto burocrático nacional, tão difícil de destrinchar e que, não raro, freia o ímpeto empreendedor. Mas desembarcar em território desconhecido impõe um período de aclimatação — muitos admitem ter subestimado a concorrência, que acabam descobrindo ser mais feroz por lá, e se atolado em regras tributárias complexas, sem espaço para a resolução de problemas na base do jeitinho. Foi aí que o engenheiro Eduardo Morita, 56 anos, viu a chance de abrir em solo americano a Promart, uma aceleradora de franquias, área em que já atuava no Brasil, justamente para prestar serviço a gente que pena para se entender entre tantos formulários e certidões. “Achávamos que nosso lugar na América era ser atendente de fast-food, mas essa síndrome de vira-­lata foi superada e há muitos de nós crescendo por aqui”, conta Morita, um dos veteranos ali, com duas décadas de estrada em Orlando.

Diante de tantos obstáculos a superar, estima-se que oito de cada dez brasileiros que voam para os Estados Unidos com a ideia de investir acabam fechando as portas em cinco anos. Um dos pontos que une os que conseguem percorrer caminho exitoso é o jogo de cintura para mudar a rota conforme as circunstâncias — uma delas, o vai e volta das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Sem dúvida que elas afetam mais os empresários ao sul do Equador, mas também os brasileiros que fazem a América precisam se ajustar. Um baque é no preço da matéria-prima que importam, como ocorreu com Igor Rodrigues, 49 anos, dono da HomePro, especializada em móveis para montar. A madeira que mandava trazer do Brasil encareceu e agora ele encomenda da China. Não foi o primeiro revés que testou sua capacidade de adaptação. Em 2015, ao sair do interior do Paraná para se instalar na Flórida, gastou vultosa cifra em uma dezena de contêineres de armários — só não sabia que os americanos usam parafuso para tudo, enquanto ele oferecia a boa e velha cola. Resultado: um prejuízo milionário. “Quem quer ganhar dinheiro em um mercado desses deve ser muitíssimo bem informado”, diz ele, que pulou de um faturamento de 6 milhões de reais em 2022 para uma projeção de mais de 70 milhões em 2026.

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Ainda que fronteiras mundo afora estejam menos abertas, brasileiros com capital para investir não têm dificuldade de passar pelos filtros da imigração — e os Estados Unidos são o destino preferencial, atrás apenas de Portugal. Vários deles citam como vantagem o sistema tributário e as normas trabalhistas. “Os encargos são bem menores aqui, o que dá fôlego para expandir”, afirma Marcelo Riveiro, 56 anos, que inaugurou em 2019, ao lado da mulher, Cintia Marques, 42, a primeira de sete filiais do Boteco do Manolo na Flórida, depois de abrir uma dezena delas em shopping centers cariocas. Pois são as casas vizinhas a Disney, com a estética dos botequins do Rio, as que mais dão dinheiro. Aproveitando o embalo da Copa, Riveiro promete espalhar telões pelas lojas, na tentativa de atrair uma parcela dos aguardados 2 milhões de turistas com a camisa verde e amarela próximos aos estádios.

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São diversas as histórias de empreendedores brasileiros que aterrissaram nos Estados Unidos com inglês razoável e entenderam que seria necessário subir um degrau para não passarem por forasteiros. Também foram se amoldando ao humor do consumidor local — se o serviço é ruim na primeira vez, contam, o cliente não volta. Com sede em um dos pontos mais caros de Nova York, colada à Quinta Avenida, a Spanner Consulting Group, fundada pela CEO Fernanda Spanner, 44 anos, presta consultoria a 3 000 empresários brasileiros já a pleno vapor por lá. “Eles aprendem a aplicar seu conhecimento de gestão na realidade americana”, explica ela, que há uma década abandonou o cargo de auditora municipal em São Paulo e hoje conta com cinco escritórios que atuam em todos os estados americanos. Parte do empresariado nacional aposta em itens revestidos do colorido brasileiro, enquanto outros preferem se arriscar em áreas em que são os americanos os especialistas. É o caso de Sergio Bosco Junior, 50 anos, dono de três lojas da rede The Brave Burger, que vendem hambúrguer na Flórida. Ele, que tinha uma gráfica no Brasil, revela o plano de chegar a trinta franquias nos próximos três anos e reconhece: “Quem dita o ritmo do jogo aqui é você mesmo, mas precisa suar a camisa”, diz. Fica aí a dica para quem planeja embarcar no sonho americano e enfrentar os muitos desafios que há por lá na hora de empreender.

Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999