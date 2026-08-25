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O desabafo do vendedor de carros reconhecido como filho de príncipe da Bélgica

Teste de DNA confirmou paternidade

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 13h11 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h23
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho claro e bigode ralo, sorrindo levemente para a câmera, vestindo um suéter azul marinho texturizado, contra uma parede escura com detalhes em madeira
Clément Vandenkerckhove, vendedor de carros que foi reconhecido como filho do príncipe da Bélgica (Instagram/Reprodução)
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O vendedor de carros Clément Vandenkerckhove, de 26 anos, fez um desabafo após a repercussão do teste de DNA que o reconheceu como filho do príncipe Laurent, da Bélgica. Em uma publicação nas redes sociais, o jovem afirmou sentir alívio por não precisar mais manter em segredo sua origem.

“As inúmeras reações carinhosas e as belas palavras de apoio de tantas pessoas que acompanharam minha história me tocaram profundamente, mais do que eu jamais poderia imaginar. Para ser sincero, ainda não sei bem como assimilar tudo isso, mas o sentimento que se destaca acima de tudo é a gratidão. De verdade, muito obrigado a todos cuja gentileza e carinho me ajudaram”, escreveu.

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O reconhecimento legal da paternidade ocorreu discretamente há cerca de seis meses, mas os detalhes vieram a público apenas recentemente. Filho de uma cantora belga que teve um relacionamento com Laurent na década de 1990, Clément soube, aos 16 anos, a identidade de seu pai biológico. Quatro anos depois, decidiu procurá-lo.

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Segundo o jovem, foi o próprio Laurent quem sugeriu a realização de um teste de DNA, que apontou uma correspondência de 99,5%.

Apesar do reconhecimento, Clément não terá direito ao trono, à mesada da família real nem assumirá funções oficiais ou participará de compromissos públicos da monarquia. O vínculo, no entanto, lhe garante participação na herança do patrimônio privado do príncipe, que deverá ser dividida igualmente entre ele e os meio-irmãos: a princesa Louise e os príncipes Aymeric e Nicolas.

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