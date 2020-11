O custo (estrondoso) das eleições nos Estados Unidos em 2020

Uma organização sem fins lucrativos calculou em 14 bilhões de dólares (79,7 bilhões de reais) o custo das eleições americanas de 2020. O valor é o maior da história dos Estados Unidos e representa mais que o dobro do montante gasto na votação de quatro anos atrás (6,5 bilhões).

De acordo com o Center for Responsive Politics (Centro para a Política Responsiva), o total inclui não só os gastos com a corrida para a Casa Branca, mas também com as eleições para o Senado, Câmara dos Deputados e outros cargos municipais que estão em disputa nesta terça-feira, 3. O valor também engloba não só o que foi cedido pelo governo americano para organizar a votação, mas também o montante investido pelas campanhas em propaganda, organização de eventos e demais despesas.

Ao todo, todos os gastos que envolvem a eleição presidencial somam 6,6 bilhões de dólares. É mais do que o dobro do que foi gasto em 2016, quando o centro registrou o valor de 2,4 bilhões de dólares.

A campanha de Joe Biden também bateu recordes. O candidato é o primeiro na história americana a arrecadar 1 bilhão de dólares em doações de eleitores e apoiadores.

Donald Trump arrecadou 596 milhões de dólares. O valor seria considerado alto em anos normais, mas quando é comparado ao total do adversário se torna menos significativo.

“Dez anos atrás, um candidato presidencial capaz de arrecadar bilhão de dólares era inimaginável”, afirma Sheila Krumholz, diretora-executiva do Center for Responsive Politics.