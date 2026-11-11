O convite de Vini Jr. a garoto que perdeu as pernas na guerra

O atacante Vini Jr. fez um convite especial a Zaher, 13, um menino sudanês que perdeu as duas pernas em um ataque de drone durante a guerra civil no Sudão. Em 2024, o garoto vendia lentilhas nas ruas de Cartum, capital do país, ao lado da mãe, Habibah, quando foi atingido. Mesmo após a amputação, não abandonou a paixão pelo futebol. Sem conseguir caminhar, chegou a jogar de joelhos, apesar das dores e do risco de infecções. “Eu gostaria de ter pernas protéticas para poder jogar futebol com meus amigos como fazia antes”, contou à BBC em 2025.

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A história repercutiu internacionalmente e mobilizou pessoas de diferentes países. Uma campanha liderada pela advogada sudanesa Dena Latif, radicada no Reino Unido, arrecadou 45 mil libras (cerca de 330 mil reais) para custear o tratamento do menino. Zaher e a mãe viajaram ao Cairo, no Egito, onde ele passou por uma nova cirurgia, recebeu próteses e enfrentou meses de fisioterapia e acompanhamento psicológico. Hoje, já consegue caminhar e chutar uma bola novamente.

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Ao descobrir que era o jogador favorito de Zaher, Vini enviou uma mensagem em vídeo, intermediada pela BBC. “Fiquei sabendo da sua história”, começou o brasileiro, que desejou ao garoto felicidade e a oportunidade de voltar a jogar futebol. Em seguida, convidou o menino para assistir a uma partida do Real Madrid e “passar um dia junto comigo”.