O clamor das ruas: os efeitos da onda de protestos contra o governo Netanyahu

Neste quase um ano de guerra na Faixa de Gaza, o governo de Israel vem sendo seguidamente acusado de dar prioridade à aniquilação do Hamas, em detrimento do resgate dos reféns ainda em poder do grupo palestino — resultado da bárbara incursão-surpresa em território israelense que deixou 1 200 mortos e sequestrou mais de 200 pessoas. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avaliza essa interpretação ao afirmar que acabar com o Hamas é requisito para a recuperação segura dos cativos. A postura inabalável de Netanyahu resistiu até agora a intensas pressões de todos os lados em favor de um acordo. Nos últimos dias, no entanto, o clamor pela volta dos reféns subiu de tom e se tornou ensurdecedor depois que a Força de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmou o resgate dos corpos de seis deles, todos jovens, aparentemente assassinados à queima-roupa, em um túnel de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza. Três estavam nas listas de soltura em negociação.

As autópsias mostraram que Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino foram executados com vários tiros dois a três dias antes da chegada das tropas. O Hamas confirmou que desde junho seus militantes têm “novas ordens”, não especificadas, para o caso de tropas da IDF se aproximarem dos prisioneiros. A crueldade das execuções horrorizou a população, o que era previsível, mas também teve um efeito inesperado: desencadeou uma revolta geral contra a operação militar em Gaza e uma explosão de protestos contra o governo de Netanyahu. Manifestantes tomaram as ruas de Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e outras cidades, em atos que se replicaram ao longo da semana, inflamados por uma greve geral de um dia.

Para parcelas cada vez mais numerosas da sociedade, Netanyahu e a coalizão de extrema direita que o apoia não se empenham em negociar a libertação dos mais de sessenta sequestrados ainda vivos e 35 que se supõe estarem mortos. Acusado de usar a guerra para se manter no poder em um clima de vasta rejeição popular, o primeiro-ministro é prisioneiro da armadilha que criou: negociar o fim dos ataques em Gaza, a esta altura, é praticamente uma admissão de derrota perante os aliados ultradireitistas que o sustentam. “Peço perdão por não tê-­los trazido de volta vivos. O Hamas vai pagar um preço muito alto”, disse em pronunciamento pela TV.

Em meio ao frenético esforço diplomático para se chegar a um cessar-­fogo, Netanyahu, nas últimas semanas, adicionou um ingrediente extra à lista de dificuldades ao exigir que suas tropas permaneçam patrulhando e impedindo o contrabando, por prazo indeterminado, no chamado Corredor Filadélfia, estreita faixa de areia que se estende por 14 quilômetros na fronteira entre Gaza e o Egito — um entrave de dimensão internacional, visto que os egípcios são responsáveis pelo corredor e não aceitam tal ingerência. O Hamas, por sua vez, quer a suspensão definitiva do conflito após uma liberação negociada de reféns, rejeitada pelo primeiro-ministro. “Há uma sensação generalizada de que Netanyahu é incompetente e age por interesse próprio. Os protestos de agora podem ser um momento decisivo para ele”, diz Ori Goldberg, analista político da Universidade Reichman, em Tel Aviv.

Diante do agravamento da crise, a pressão sobre o governo israelense ganhou novos contornos. O Reino Unido anunciou a suspensão do fornecimento de uma série de equipamentos militares que podem ser usados contra civis (mais de 40 000 morreram em Gaza até agora), medida que afeta a entrega de peças para caças, helicópteros e drones. Nos Estados Unidos, a questão é explorada por Donald Trump, apoiador de Netanyahu, que se apresenta como o único líder com pulso firme para encerrar o conflito.

Na Casa Branca, Joe Biden e, por tabela, Kamala Harris têm de lidar com o vespeiro com mais cuidado, embora Biden, livre da amarra de candidato, esteja mais assertivo: questionado por repórteres se Netanyahu está fazendo tudo o que pode para encerrar a crise, respondeu secamente: “Não”. Na televisão, munido de um mapa para explicar por que o Corredor Filadélfia é “o pulmão do Hamas”, o primeiro-ministro seguiu desafiador: “Ninguém é mais empenhado do que eu em libertar os reféns. Ninguém pode me passar sermão nesse assunto”. Com diplomatas dos Estados Unidos, Egito e Catar preparando uma nova e detalhada proposta de trégua e troca de reféns e a população encostando Netanyahu na parede, as próximas semanas podem, de fato, ser um momento de virada. Para melhor — ou para pior.

Publicado em VEJA de 6 de setembro de 2024, edição nº 2909