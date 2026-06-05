O líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu as jogadoras do Naegohyang FC, clube que venceu a Liga dos Campeões Feminina da Ásia. De acordo com as imagens divulgadas pela televisão estatal, as atletas do clube e da seleção feminina sub-17 comemoram e choram durante o encontro com Kim Jong-um, que aconteceu em Pyongyang.

O líder do país assistiu a uma partida amistosa entre as duas equipes. O Naegohyang FC foi à Coreia do Sul em maio e conquistou a Liga dos Campeões Feminina da Ásia. A fase do futebol feminino é boa no país: a seleção feminina sub-17 da Coreia do Norte também venceu recentemente a Copa Asiática Feminina Sub-17.

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