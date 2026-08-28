É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

O brasileiro que venceu governo Trump em processo por green card e pode ajudar 75 países

Newton de Moura Gomes e sua família, do Rio de Janeiro, tiveram visto obtido por programa de investidor congelado por decisão de Marco Rubio

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h41
Homem branco de cabelo loiro, terno azul-marinho, camisa branca e gravata amarela, falando em um microfone. Ao fundo, três bandeiras dos Estados Unidos com listras vermelhas e brancas, e estrelas brancas em campo azul
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 24/08/2026  (Jim WATSON/AFP)
Continua após publicidade
O brasileiro que venceu governo Trump em processo por green card e pode ajudar 75 países Priorizar nos meus resultados Google

Na semana passada, uma juíza federal anulou a moratória da emissão de vistos para residência permanente nos Estados Unidos, uma restrição que estava em vigor desde janeiro e atingia cidadãos do Brasil e outros 74 países. Foi o primeiro caso a vencer uma batalha judicial contra a medida — e por trás do qual estava uma família brasileira.

O empresário carioca Newton de Moura Gomes, 60, em parceria com a esposa Marcia, 58, e duas das suas três filhas, processou o Departamento de Estado depois que a decisão do secretário Marco Rubio em congelar as emissões interrompeu o processamento de seu pedido de visto de imigrante por meio do programa EB-5 para investidores.

O Departamento de Estado alegou que os requerentes desses 75 países (em sua maioria, na América Latina, Caribe, Bálcãs, sul da Ásia, África e Oriente Médio) apresentavam “alto risco de se tornarem um ônus público e de recorrerem a recursos governamentais locais, estaduais e federais nos Estados Unidos”. Ou seja, o governo Trump acusava tais nacionalidades de, após serem admitidas no país, terem probabilidade de se tornar primariamente dependentes do governo americano para sua subsistência.

Siga

A queixa, apresentada em maio, alegava diversas violações da Lei de Procedimento Administrativo, que desde 1946 estabelece as regras sobre como agências governamentais dos Estados Unidos elaboram regulamentos, lidam com disputas jurídicas e permitem que o público tenha acesso a registros. A juíza federal Jeannette Vargas, de Nova York, concordou com os argumentos.

Continua após a publicidade

“A Política (de Ônus Público), que proíbe categoricamente a emissão de vistos de imigrante com base na nacionalidade do requerente, representa uma violação direta desse sistema legal”, escreveu ela em sua decisão na sexta-feira 21.

Em comunicado, o advogado da família Moura Gomes, Edward Ramos, afirmou que a política do Departamento de Estado é flagrantemente ilegal e fundamentalmente injusta.

Continua após a publicidade

“Estamos satisfeitos que o Tribunal tenha reconhecido que o Departamento de Estado não pode exigir uma análise individualizada e, em seguida, determinar a recusa independentemente do resultado”, disse ele. “O Congresso confiou as decisões sobre vistos aos oficiais consulares, para que aplicassem a lei a cada caso. Essa política retirou deles esse poder de julgamento e predeterminou o desfecho.”

A família Moura Gomes

Empresário de sucesso nos setores de televisão a cabo e telecomunicações, Newton realizou, em dezembro de 2018, um investimento de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,6 milhões, na cotação atual) voltado para o desenvolvimento e a operação de um hotel no estado de Arizona. Esse aporte financeiro o qualificou para pleitear um visto de residência permanente na categoria EB-5, destinada a estrangeiros que geram empregos na economia americana. Sua esposa e as duas filhas mais novas são beneficiárias derivadas de sua petição de visto.

No processo, os advogados da família também destacaram que Newton foi diagnosticado, em 2014, com carcinoma adenóide cístico, um tipo raro de câncer. Oito anos depois, veio outro tumor — orofaringe metastático de estágio 4, com propagação para os pulmões. A condição clínica, descrita pela família como terminal e incurável, aumentou a importância resolver assuntos pendentes de planejamento familiar e de imigração o quanto antes, algo destacado, também, pelo oncologista de Newton.

Continua após a publicidade

A família aguarda o desfecho de seu processo de visto há mais de seis anos desde que deu entrada na petição inicial. Em 17 de dezembro de 2025, a família passou por entrevista no consulado geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, quando o pedido foi retido temporariamente em processamento administrativo por falta de documentos, que foram fornecidos quatro meses depois — incluindo comprovações financeiras para demonstrar que não dependeriam de recursos públicos.

Em maio, ao cobrar um posicionamento oficial, a família recebeu uma resposta padrão dos serviços consulares justificando o congelamento pela nova política do Departamento de Estado, o que os levou a processar o governo no fim daquele mês.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Imigração
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).