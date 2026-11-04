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O brasileiro de Duque de Caxias eleito deputado estadual na Flórida

Felipe Sousa-Lazaballet conquistou feito inédito nos Estados Unidos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h04 | Atualizado em 4 nov 2026, 10h30
Homem de pele clara, cabelo curto e encaracolado, óculos redondos, sorrindo, vestindo terno azul e gravata verde-limão, com prédios e árvores desfocados ao fundo
Felipe Sousa-Lazaballet, brasileiro eleito deputado estadual na Flórida (EUA) (./Reprodução)
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Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe Sousa-Lazaballet acaba de conquistar um feito inédito na política americana. Aos 40 anos, o brasileiro foi eleito deputado estadual na Flórida, nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata, e se tornou o primeiro cidadão nascido no Brasil a conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado. A vitória ocorreu nas eleições de meio de mandato, conhecidas como “midterms”, realizadas na terça-feira, 3.

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A trajetória do novo parlamentar chama atenção. Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14 anos, levado pela irmã mais velha, e passou cerca de 15 anos em situação migratória irregular. Durante esse período, foi beneficiado pelo DACA, programa criado no governo Barack Obama para proteger da deportação jovens imigrantes que chegaram ao país ainda crianças ou adolescentes. Em 2021, conseguiu a cidadania americana.

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Além de ser o primeiro brasileiro eleito para o Legislativo estadual da Flórida, ele também será o primeiro imigrante abertamente gay a ocupar uma cadeira no parlamento do estado. Ativista comunitário, Felipe construiu sua trajetória na defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQ+. Antes de entrar na política eleitoral, atuou em organizações sociais e trabalhou no atendimento a famílias de imigrantes na Flórida. Felipe também possui bacharelado em Administração de Empresas, com especialização em Economia.

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Após a confirmação do resultado, o brasileiro celebrou a conquista nas redes sociais. “Minha história é o sonho americano. Cheguei aqui sem documentos, sem nada em meu nome, e agora terei o privilégio incrível de lutar pelos meus amigos e vizinhos como líder eleito”, escreveu.

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