O apoio de Samuel L. Jackson às eleições presidenciais do Brasil

O ator americano Samuel L. Jackson publicou em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira, 28, uma nota em apoio à eleição presidencial do Brasil, que ocorre no próximo domingo, 30. O artista respondeu uma mensagem do humorista Fábio Porchat pedindo aos brasileiros para irem às urnas, em uma tentativa de diminuir as abstenções.

“Isso não é um teste. Eleitores do Brasil, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de os verdadeiros heróis se reunirem”, disse ele na publicação e marcou outros atores que participaram do filme “Os Vingadores”, da Marvel.

Te ouvindo aqui!@RobertDowneyJr, @MarkRuffalo, @chrishemsworth, @DonCheadle, @wongrel, venham ver! 🚨ISSO NÃO É UM TESTE. 🚨

Eleitores do 🇧🇷, mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora de verdadeiros heróis se reunirem.#NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/SjzNR4OaNm — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 28, 2022

Um dos que responderam a mensagem de Samuel L. Jackson foi Mark Ruffalo, intérprete do herói Hulk na saga, que costuma se posicionar a respeito dos assuntos relacionados ao Brasil. Após dizer que estava atento, o ator reagiu a outra publicação em defesa à ciência.

“Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis”, escreveu.

Isso mesmo @thelminha! Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/G2GSfvVYE9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

+ Contra Bolsonaro, ator Mark Ruffalo apoia Lula nas eleições

A história começou com a criação da hashtag #NemTodoHeróiUsaCapa, que estimula as pessoas a votarem no domingo em nome da ciência, da educação e da luta contra a fome. A campanha virtual contou com ampla adesão de personalidades brasileiras, como o apresentador Luciano Huck, o humorista Paulo Vieira e a artista Juliette.