O apelo do papa Leão XIV contra ‘flagelo’ do abuso sexual na Igreja Católica

Ler Resumo





Papa Leão XIV denuncia abusos sexuais na Igreja e defende uma “cultura de cuidado” e reparação às vítimas, antes de encontro com elas na Espanha. No mesmo discurso a parlamentares espanhóis, condenou o aborto, pedindo defesa da vida “desde a concepção”, em meio a debates no governo Sánchez.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O papa Leão XIV denunciou na segunda-feira, 8, o “flagelo” dos abusos sexuais na Igreja Católica e defendeu uma “cultura de cuidado”, antes de um encontro marcado com vítimas de agressão sexual cometida por membros do clero na Espanha. Em discurso no Congresso do país, o pontífice também condenou o aborto.

“Diante deste flagelo, a comunidade eclesial é chamada a responder com escuta, verdade, justiça, reparação e um compromisso cada vez mais determinado com a prevenção e uma cultura de cuidado. Toda pessoa ferida precisa encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais para a cura”, afirmou o papa em um discurso feito a parlamentares da Espanha.

Ainda em 2023, um relatório de uma comissão independente de inquérito sobre abusos sexuais dentro da Igreja Católica apontou que mais de 200.000 menores de idade podem ter sido vítimas na Espanha. O documento traçou casos desde a década de 1940 e criticou as respostas “tardias” da Igreja sobre as crescentes acusações, além de recomendar a criação de um fundo estatal para pagar reparações às vítimas. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha e a Irlanda também já apresentaram seus próprios inquéritos.

+ Papa Leão XIV admite papel da Igreja Católica na escravidão e pede desculpas: ‘Ferida aberta’

Continua após a publicidade

O papa realiza uma viagem de sete dias à Espanha, que teve início no sábado 6. Segundo a imprensa espanhola, o encontro a portas fechadas de Leão XIV com as vítimas de abuso sexual acontecerá na tarde desta segunda-feira, na Nunciatura Apostólica, em Madri.

Além disso, o líder da Santa Sé condenou o aborto. A declaração ocorre em meio a tentativas do governo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, de incluir o acesso ao procedimento de interrupção da gravidez como um direito na Constituição espanhola. “Toda vida humana deve ser reconhecida e protegida desde a concepção até o seu fim natural”, disse Leão.

Continua após a publicidade