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O alerta dos EUA e nove países sobre ‘planos letais’ do Irã na América Latina

Declaração conjunta foi assinada por EUA, Canadá, Argentina, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 09h39
Mísseis sendo lançados de um local não divulgado em direção a alvos dos EUA no Bahrein e no Kuwait em 14 de julho de 2026.
Mísseis sendo lançados de um local não divulgado em direção a alvos dos EUA no Bahrein e no Kuwait em 14 de julho de 2026. (SEPAHNEWS.COM/AFP)
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O alerta dos EUA e nove países sobre ‘planos letais’ do Irã na América Latina Priorize VEJA no Google

Em declaração conjunta, Estados Unidos, Canadá e oito países da América Latina e Caribe condenaram nesta segunda-feira, 6, supostos “planos letais” do Irã na região. O documento ocorre após sucessivas propostas para o fim da guerra no Irã, iniciada em fevereiro, fracassarem. No momento, um plano americano, cujo conteúdo não foi divulgado, é analisado por Teerã.

“Estamos unidos em nossa determinação de proteger nossos países e nossos povos contra essas ameaças”, afirmou o documento. “O Irã e seus representantes devem cessar essas ações imediatamente.”

No comunicado, as nações alegam que os “esforços hostis” incluem “uma série de planos letais patrocinados pelo Irã e por seus representantes, arrecadação ilícita de fundos, interferência política e atividades de influência estrangeira” na América Latina. O texto foi assinado por EUA, Canadá, Argentina, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago.

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Negociações estagnadas

No domingo 4, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, salientou que o fim da guerra não acontecerá por meio de uma solução militar. Em reunião com embaixadores estrangeiros, ele disse que o principal ponto de discórdia entre os dois países é a questão do Estreito de Ormuz, rota vital para o comércio internacional de petróleo e gás, bloqueada pelos iranianos.

“Se nossos inimigos voltarem a optar pelo caminho da confrontação militar, nossa resposta será mais contundente do que antes e nos defenderemos com ainda mais firmeza”, advertiu Araghchi.

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“Não há solução militar, nem tampouco qualquer solução baseada em novas sanções”, continuou ele, acrescentando que “somente negociações baseadas na justiça e na equidade” poderiam encerrar o conflito.

Ainda no domingo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, afirmou que o mais recente plano americano está “em linha com suas propostas anteriores relativas a questões nucleares”. Os EUA demandam que o Irã entregue todo o estoque de urânio altamente enriquecido, algo rejeitado pelo país. Baqaei, assim como Araghci, destacou que os negociadores iranianos estão focados em Ormuz, relembrando que o país exige “o fim das interrupções no tráfego marítimo comercial iraniano e o levantamento das sanções”.

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Na semana passada, autoridades iranianas e americanas realizaram conversas às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O Irã informou ter apresentado, na ocasião, sete condições para a reabertura da via, que logo foram descartadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para além do fim das sanções e da resolução sobre Ormuz, o Irã exige um cessar-fogo em todo o Oriente Médio, incluindo o Líbano, e o descongelamento de ativos no exterior.

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