NYT repercute caso Moraes-Vorcaro e aponta impacto na eleição brasileira

O escândalo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou destaque na imprensa internacional nesta quinta-feira, 24. Uma reportagem publicada pelo The New York Times afirma que as suspeitas envolvendo o magistrado abriram uma nova frente na crise que envolve a mais alta Corte do país e passaram a impactar a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), marcada para outubro.

O jornal norte-americano recupera as informações obtidas pela Polícia Federal a partir do celular de Vorcaro, investigado no caso Banco Master. Segundo o relatório da PF, o ex-banqueiro teria mantido contato com um número atribuído a Moraes e feito pedidos de ajuda diante do avanço das investigações. O material também cita o contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes.

“Agora, um escândalo explosivo que associa o ministro Moraes a um banqueiro caído em desgraça — figura central de um esquema de fraude multibilionário — mergulhou a mais alta corte do Brasil em uma crise, reconfigurando uma eleição presidencial acirrada que ocorrerá em poucas semanas”, diz o texto.

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As investigações, porém, não demonstraram que os pedidos de Vorcaro tenham sido atendidos. Moraes nega irregularidades e contesta parte da interpretação feita pela PF sobre as informações extraídas do celular. Segundo o ministro, 47 das 52 anotações usadas no relatório não correspondem a conversas de WhatsApp com ele.

A repercussão ocorre enquanto o próprio STF discute se Moraes pode ser investigado no caso. O julgamento iniciado em setembro foi interrompido após pedido de vista do ministro Flávio Dino. Na quarta-feira, 23, Luiz Fux determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifeste sobre um pedido para obter registros de entrada e saída de Vorcaro e de Viviane Barci de Moraes na Casa entre 2019 e 2026.

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O New York Times também destaca a dimensão eleitoral do episódio. Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência, passou a usar o caso para associar Lula a Moraes e explorar as suspeitas contra o ministro, que teve papel central em processos envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados. O presidente Lula, por sua vez, afirmou que ninguém está acima da lei e defendeu a apuração sobre a conduta de Moraes.

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O raio-x dos ministros do STF

O jornal observa ainda que o caso desviou parte da atenção de outra investigação envolvendo o próprio Flávio: a PF apura a negociação de recursos de Vorcaro para financiar Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. Documentos da investigação apontam Flávio como interlocutor direto do ex-banqueiro nas tratativas sobre o filme.

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A reportagem relembra a atuação de Moraes em decisões contra a disseminação de falsas alegações sobre as urnas, nos processos relacionados aos ataques de 8 de janeiro de 2023 e no julgamento que levou à condenação de Jair Bolsonaro. O texto também recupera as críticas de setores da direita aos métodos adotados pelo ministro e as sanções impostas a ele pelo governo de Donald Trump, posteriormente suspensas.

O jornal reportagem ressalta, porém, que as suspeitas contra Moraes ainda são objeto de investigação e que não há comprovação, até o momento, de que ele tenha interferido em favor de Vorcaro ou atendido aos pedidos atribuídos ao ex-banqueiro.